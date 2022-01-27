تعقيم لجان الشهادة الإعدادية بمدارس السويس

جدة - نرمين السيد - تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس محمود الفولى، اليوم الخميس، تعقيم لجان الشهادة الإعدادية قبل انطلاق الامتحانات بعد غد السبت، وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 3 فبراير.





وأشارت مديرية التربية والتعليم بالسويس - فى بيان لها - إلى أن مدير المديرية وجه بتعقيم جميع اللجان يوميا، مكلفا بمتابعة المدارس والوقوف على مدى الجاهزية من حيث فرش اللجان وتعقيمها والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتأكيد على التنسيق مع السادة مسئولى الصحة من أجل تواجد الزائرات الصحيات باللجان لتقديم الدعم الصحى للممتحنين داخل اللجان، والتنسيق مع رؤساء الأحياء من أجل إزالة كافة الإشغالات من محيط اللجان، وكذلك مع رجال الشرطة لضمان الاستقرار والهدوء فى محيط اللجان. كما طالب رؤساء اللجان ببذل المزيد من الجهد داخل اللجان لضمان سير الامتحانات بالشكل اللائق وبما يضمن الهدوء والاستقرار النفسى بين صفوف التلاميذ داخل لجان الامتحان.

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