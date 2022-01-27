مستشار الرئيس للصحة: 5 شركات تنتج عقار ”ميرك” لعلاج كورونا ويحد من...

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن لدينا حالات كثيرة من متحور أوميكرون، والمستشفيات جاهزة لاستقبال المرضى، وتتوافر الأدوية لعلاج الحالات البسيطة، والشديدة، موضحا أنه من المؤكد ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا فى المستقبل.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، على هامش مؤتمر طبي، أن هناك 5 شركات تنتج عقار شركة "ميرك" لعلاج كورونا، وهناك شركات أخرى رخص لها بتصنيعه، مضيفا، أن هذا الدواء عبارة عن كبسولات تؤخذ على مدى 5 أيام، عبارة عن 2 كبسولة تؤخذ كل 12 ساعة أى 800 مليجرام، وهو يساهم فى الحد من المرض ومضاعفاته فى الحالات البسيطة والمتوسطة، مع العلاجات الأخرى فهو لا يغنى عن العلاجات الأخرى، ولا يغنى عن اللقاحات، ولا يمنع من الاحتياطات والاجراءات الاحترازية.

وقال، إن وزارة الصحة أعلنت أن الأطفال من سن 12 إلى 18 سنة سيتم إعطاؤهم اللقاح فى بعض الحالات المعينة، مع الحالات المستهدفة الأخرى.

وأضاف، أن زراعة الرئة من الأشياء المهمة، مثل زراعة الكبد ، والكلى، لأن هناك أمراضا تحدث فى الرئتين ليس لها علاج فى بعض الحالات، مثل الفشل التنفسي المزمن، نتيجة تليف الرئة، أو ارتفاع ضغط الشريان الرئوى، أو بعض حالات السدة الرئوية، موضحا، إن هذه الحالات تصل الى مرحلة لا تستجيب للعلاج، وفى هذه الحالة يتم زراعة الرئة.