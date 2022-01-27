/675638/المخابرات-العامة-تتقدم-بخالص-العزاء-فى-وفاة-الكاتب-الصحفى-الكبير-ياسر-رزق

نعت المخابرات العام المصرية، وفاة الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق والذى وافته المنية صباح أمس إثر أزمة قلبية، حيث تضمن النعى "المخابرات العامة المصرية ورئيس المخابرات العامة وأعضاء الجهاز يتقدمون بخالص العزاء للمؤسسات الصحفية وأسرة الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق..تغمده الله بواسع رحمته وألهم أسرته الصبر والسلوان".

دوت الخليج وشيع مئات المواطنين ورموز الإعلام والصحافة ظهر الخميس جثمان الكاتب الصحفى ياسر رزق، حيث تقدم المشيعين الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورؤساء المؤسسات الصحفية المصرية، ومجالس الإدارة، وسط توجيه الدعاء للفقيد والتأكيد على أنه نموذج صحفى فريد كان له دور كبير فى إثراء الحياة الصحفية المصرية.

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