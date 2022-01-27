/675640/اللواء-عادل-الغضبان-توجيهات-الرئيس-السيسي-سبب-حصول-محافظة-بور-سعيد-على-شهادة-الأيزو

أعرب محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، عن سعادته لحصول محافظة بورسعيد على شهادة الأيزو 9001 ، موضحا انها جاءت بسبب ثمار جهد متواصل للعاملين بالديوان العام والشعور بالمسؤولية، والرغبة فى التطوير المستمر و الوصول لأفضل مستوى إداري.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية غبر برنامج الحياة اليوم، تقديم الأعلامي محمد مصطفى شردي ، المذاع على فضائية الحياة اليةم، منوها أن المحافظة حصلت على لى احسن محافظة على مستوى الوطن العربي قبل ذلك موضحا ان كل لهذه الامور جاءت بفضل توجيهات الرئيس السيسي.

اللواء عادل الغضبان: توجيهات الرئيس السيسي سبب لحصول محافظة بور سعيد على شهادة الأيزو

وعن كيفية الحصول على هذه الجائزة الهامة، قال اللواء عادل الغضبان الغضبان، أنه جاء بفضل جهود العاملين والموظفين لمتواصلة والاصرار على النجاح لافتا النظر إلى ان المحافظة شهدت تطورا غير مسبوق فى مجال العمل الإداري وذلك فى ظل تطبيق منظومة التحول الرقمى الجديدة التى طبقتها الدولة للمرة الأولى ببورسعيد.

اللواء عادل الغضبان: الحصول على جائزة الأيزو سيجعلنا عرضه للتقييم كل عام

نوه اللواء عادل الغضبان، انه يتم العمل وفق لقواعد من أجل حل كافة السلبيات، حيث يتم الارتقاء بالاداء، مشيرا إلى أن الحصول على جائزة الأيزو سيجعلنا عرضه للتقييم كل عام، وهو ما يدفعنا للاستمرار في العمل والاجتهاد.