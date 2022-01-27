أحمد سليمان: من داخل نادينا الحبيب «الزمالك»

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تواجد أحمد سليمان المرشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك، اليوم في مقر النادي، قبل الإنتخابات ببضعت أيام ليواصل مسيرته في الظهور مع الأعضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء في ظهور أحمد سليمان داخل جدران نادي الزمالك مع بعض من قائمته المرشحة على رئاسة مجلس الإدارة.

يأتي نواجد أحمد سليمان في النادي، للتواصل مع الأعضاء، ومحاولة التواصل بشكل مباشر، للمسانده في الإنتخابات.

وتأتي انتخابات نادي الزمالك في الحادي عشر من فبراير القادم، والتي يتواجد عليها بكل قوة أحمد سليمان، ومرتضى منصور، عمر هريدي، على مقعد الرئاسة.

أحمد سليمان لـ دوت الخليج مرتضى منصور محتكر النادي لصالح قائمته الانتخابية

تحدث اللواء أحمد سليمان المرشح على مقعد الرئاسة في انتخابات الزمالك القادمة، حول موعد إقامة انتخابات القلعة البيضاء.

وقال أحمد سليمان في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج": " إقامة انتخابات الزمالك يوم الجمعة 11 فبراير على يوم واحد، ذلك الطبيعي والمنطقي والذي كنا منتظرينه، بعيداً عن أي تصريحات أخرى من المسئولين الحاليين في الزمالك.

وأضاف: "بعد اعتماد اسماء المرشحين من جانب اللجنة الأولمبية، سنبدأ بالدعايا داخل النادي وهذا حق جميع المرشحين، أنتظر فقط اعتمادها رسمياً، لكي نتحدث مع الاعضاء داخل نادي الزمالك".

وأكمل: " المتواجدين حالياً في النادي هم ما لهم الحق في الدعايا داخل النادي مع الاعضاء ومجتكرين ذلك، ومنعوا الأخرين من ذلك الميزة، ليتمتعوا بها هم فقط، ولكن بعد اعتماد اسماء المرشحين بشكل رسمي من اللجنة الأولمبية سيختلف الأمر، ويصبح كل مرشح له الحق في الدعايا داخل النادي".

قائمة أحمد سليمان في انتخابات الزمالك

وتضم القائمة كلا من: هشام نصر على مقعد نائب الرئيس، وهاني شكري على مقعد أمين الصندوق، وفي العضوية فوق السن مصطفى عبدالخالق وعبدالله جورج ومصطفى بدوي والحسيني سمير ومصطفى سيف العماري والعضوية تحت السن الثنائي محمد طارق وسامح الخوانكي.