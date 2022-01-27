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تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديداً العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة.

دوت الخليج

الشيوخ يناقش طلب النائبة راجية الفقي بشأن الاستفادة من الكفاءات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

ويستكمل مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة الأاحد والاثنين من الاسبوع القادم، من اجل استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل الأسبوع القادم.. وينظر تقارير التعليم والاسكان والخارجية الأثنين

ومن المقرر ان تشهد الجلسة العامة أيضا مناقشة عدد من مقترحات اعضاء المجلس، حيث يتم مناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبـة المقدم من السيد العضو/ محمود القط، بشأن الأثر التشريعي لتطبيق قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الحالي ومدى ملائمته لأهداف عمل وزارة الهجرة وشئن المصريين بالخارج.

ويتم مناقشة تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من :

العضو خالد سعيد، بشأن إنشاء خط سكة حديد من مدينة بلبيس إلى مدينة العاشر من رمضان وصولا إلى منطقة الروبيكي بطول 6 كم

العضو زين الإطناوي، بشأن إنشاء كوبري على النيل بمغاغة ج- السيد العضو عبدالحكيم العش، بشأن تحويل قرية أولاد حمرة إلى مدينة أولاد حمزة.

كما يتم مناقشة تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبات المقدمة من : –

السيدة العضو هيام فاروق بنيامين، بشان السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين في شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.

العضو محمود القط، بشأن عدم تحديث وتحديد المؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن خطة تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص من عام 2018

العضو عمرو عزت حجاج، بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية الصحفية