/675636/الأهلي-يسقط-أمام-سموحة-بعد-270-يوم-بدون-هزيمة

تلقى النادي الأهلي هزيمة كبيرة، أمام سموحة بنتيجة 3/0 بستاد الجيش في برج العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعد تلك الهزيمة هي الأولى للأهلي منذ 38 مباراة، حيث لم يعرف الأهلي طعم الخسارة خلال 38 لقاء، وأخر مواجهة خسر الأهلي فيها كانت أمام غزل المحلة بالدوري العام الموسم الماضي.

وهزيمة الأهلي أمام غزل المحلة الموسم الماضي بنتيجة 1/0، كانت يوم 3 مايو 2021، أي ظل الأهلي 270 يوم بدون هزيمة في جميع البطولات.

وكان يريد المارد الأحمر مواصلة سلسلة اللاهزيمة، حتى يكسر رقمه السابق من 8 أغسطس 2016 إلى 21 يونيو 2017 بدون هزيمة، والتي استمرت لـ 41 مباراة.

الأهلي خارج البطولة

وتتبقى جولة واحده من دور المجموعات، ببطولة كأس الرابطة على مستوى المجموعة الثانية، والتي فقد فيها المارد الأحمر فرصة التأهل للأدوار المتقدمة.

دخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام سموحة، بكامل قوتة المتواجده في القلعة الحمراء في الفترة الحالية لمحاولة تحقيق أول فوز له في البطولة، بعد غياب الإنتصار مع ناشئين النادي، ولم يتمكن الفريق الأول من تحقيق ذلك.

أهداف سموحة في شباك الأهلي

ضرب سموحة بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 27 من عمر اللقاء، عن طريق محمد عبد العاطي، من خلال مجهود فردي من صديق كالابا في إختراق منطقة جزاء النادي الأهلي أتبعه بتمريرة هيأت الكرة لزميله محمد عبد العاطي في مواجهة المرمى ليسدد كرة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

سجل عبد الكبير الوادي ثاني أهداف المباراة في الدقيقة الـ 48 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من صديق كالابا على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء بإتجاه عبد الكبير الوادي المتمركز دون رقابة دفاعية في مواجهة المرمى ليسدد الكرة مباشرة داخل الشباك.

1- سموحة برصيد 7 نقاط.

2- الإسماعيلي برصيد 6 نقاط.

3- الجونة برصيد 5 نقاط.

4- المقاولون العرب برصيد 5 نقاط.

5- البنك الأهلي برصيد ثلاث نقاط.

6- الأهلي برصيد ثلاثة نقاط.