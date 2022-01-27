/675637/المقاولون-يضم-محمود-عبد-العزيز-بعد-فسخ-تعاقده-مع-الزمالك

نجح نادي المقاولون العرب في ضم محمود عبد العزيز، لمدة عام ونصف، في صفقة انتقال حر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام الزمالك بفسخ تعاقده مع محمود عبد العزيز بالتراضي، لينهي اللاعب علاقته بالقلعة البيضاء.

وكان خرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب الهزيمة القاسية أمام غزل المحلة، وأعلن عن بيع 2 لاعيبة، وكان من ضمنهم محمود عبد العزيز، الذي نهى مسئولوا الزمالك إجرائات فسخ .

قائمة الزمالك لمباراة سيراميكا كليوبترا

فى حراسة المرمي: محمد عواد - السيد عطية

في خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي - محمد طارق .

خط الوسط: محمد حسام بيسو - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - رزاق سيسيه - سيف جعفر - سيد نيمار - ماجد هانى.

خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف

الزمالك يهنئ منتخب مصر على التأهل أمام كوت ديفوار

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بتهنئة لمنتخب مصر بعد الفوز على كوت ديفوار والتأهل لدور الثمانية من كأس أمم أفريقيا.

ونشر نادي الزمالك بيان رسمي على صفحته الرسمية، يهنئ من خلال منتخب مصر ولاعبيه والجهاز الفني والطبي والإداري وجميع البعثة المتواجده في الكاميرون.

الزمالك يستعد لسيراميكا كليوباترا بدون حراس مرمى

خاض لاعبي الزمالك اليوم تقسمية قوية استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس الرابطة المصرية.

وشهدت التقسيمة عدم تواجد أي حارس مرمى بناء على رغبة المدير الفني باتريس كارتيرون، الذي فضل وجود المرمى المصغر من أجل رفع دقة التسديدات عند اللاعبين.

الزمالك يستقر على التجديد لمحمد أبو جبل عقب عودته من الكاميرون

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على التجديد لمحمد أبو بجل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

ويرى مسئولوا الزمالك أن تواجد أبو جبل في الزمالك أمر مهم، خاصة أنه من قوام الفريق الأساسي وحرس عرين الأبيض خلال الفترة الماضية.

وينتظر المسئولين في الزمالك عودة محمد أبو جبل من الكاميرون لفتح معاه خط المفاوضات لتجديد تعاقده، حيث يتواجد اللاعب الأن مع منتخب مصر لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفتح الزمالك خط مفاوضات مع أكثر من لاعب نحو تجديد تعاقدهم أبرزهم طارق حامد وحازم أمام وبن شرقي، ونجح الفارس الأبيض في التجديد لمحمد عبد الشافي خلال الأيام الماضية.