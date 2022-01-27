/675639/الأسود-يطغي-على-إطلالات-النجمات-في-حفل-joy-awards-أبرزهم-نيللي-كريم

طار عدد كبير من النجوم المصريين والعرب ،اليوم الخميس، إلى الرياض، لحضور النسخة الثانية من حفل توزيع الجوائز «Joy Awards»، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما، بالإضافة إلى الرياضيين والإعلاميين العرب والعالمين.

دوت الخليج يرصد إطلالات النجمات السوداء بحفل joy awards.

نيللي كريم تخطف الأنظار برفقة زوجها

ووقع اختيار معظم النجمات على اللون الأسود في إطلالتهم، لكونه لون يشير إلى الأناقة والرقي، وكان من أبرز هؤلاء النجمات، الفنانة نيللي كريم، والتي ظهرت بإطلالة اعتمدت فيها على اللون الأسود والفضي، من خلال فستان بدون أكمام من اللون الأسود، بجانب أكمام غير محكمة باللون الفضي وحزام من اللون الفضي.

وحرصت نيللي كريم على حضور الحفل مع زوجها لاعب الإسكواش السابق، هشام عاشور، الذي ارتدى بذلة باللون الأسود.

هالة صدقي تتألق بالأسود

كما أطلت هالة صدقي بفستان بذات اللون من تصميم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، ووضعت عليه شال من القطيفة لبرودة الجو.

إطلالة دنيا وإيمي سمير غانم الأنيقة

فضلًا عن الشقيقتان دنيا وإيمي سمير غانم، فالأولى اعتمدت على الأسود السادة، بينما الأخيرة فكان من اللميع.

تفاصيل حفل «Joy Awards»

تعتمد الجوائز على تصويت الجمهور في 13 فئة في مجالات الإبداع، ضمن 5 اختصاصات، هي: السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية، ويتواجد في كل فئة 4 مرشحين.

ويتنافس نجوم السينما المصرية، في المنافسة على جائزة أفضل ممثل فئة السينما ما بين: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، محمد هنيدي وبيومي فؤاد، أما جائزة أفضل ممثلة فئة السينما يتنافس عليها: منة شلبي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، واللبنانية كارمن بصيبص.

وفي فئة أفضل فيلم يتنافس «وقفة رجالة» للمخرج أحمد الجندي، و«العارف» للمخرج أحمد علاء الديب، و«الإنس والنمس» للمخرج شريف عرفة، و«ماما حامل» للمخرج محمود كريم.

محمد حماقي ينافس وائل كافوري وماجد المهندس

جائزة أفضل فنان فئة الموسيقى، ينافس محمد حماقي على الجائزة، مع كل من وائل كافوري، ماجد المهندس، وراشد الماجد، أما أفضل فنانة فئة الموسيقى فالجائزة تتنافس عليها أصالة، إليسا، أحلام، ونانسي عجرم.

في فئة أفضل أغنية، تشتعل المنافسة بين «سلامات» لـ ناسي عجرم، «البنت القوية» وائل كافوري، «الفاتنة» لـ ماجد المهندس، بالإضافة إلى «حسك وجودي» لـ راشد الماجد.

أفضل ممثلي الدراما

يتنافس في فئة أفضل ممثل في الدراما: اللبناني معتصم النهار عن دوره في مسلسل «صالون زهرة»، قصي خولي عن دوره في «لا حكم عليه»، وخالد صقر في «اختطاف»، بالإضافة إلى يعقوب الفرحان عن مسلسل «رشاش».

وفي فئة أفضل ممثلة عن فئة الدراما، تتنافس شجون الهاجري في «ملاك الرحمة»، هدى حسين في «الناجية الوحيدة»، ونادين نسيب نجيم عن دورها في «صالون