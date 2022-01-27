/675642/الجمعة-والسبت-المقبلين-عرض-أولى-حلقات-برنامج-أحلى-كلام-لـ-أحمد-فهمي

دوت الخليج يرصد موعد عرض برنامج «أحلى كلام» عبر فضائية «الحياة».

تفاصيل برنامج أحمد فهمي

ويعد برنامج «أحلى كلام»، عمل إجتماعي لايت، ويتضمن البرنامج العديد من الفقرات المتنوعة المرحة ما بين ألعاب ذهنية وغناء مع نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

أشرف عبد الباقي ضيف برنامج أحلى كلام

و يحل الفنان أشرف عبد الباقي ضيفًا على أحمد فهمي – مقدم البرنامج – في أولى حلقاته، وهو اللقاء الذي يعرض في حلقتين، يومي الجمعة والسبت، الموافق 28 و29 يناير الجاري على قناة «الحياة» فى تمام الساعة 10 مساءً

الجدير بالذكر، أنه ليست المرة الأولى الذي قدم فيها فهمي برامج، حيث قدم قبل ذلك عدة برامج منها اراب أيدول، وبرنامج هو وهي، كما شارك الفنانة سيرين عبد النور في برنامج سهرانين معاكم بالبيت

أغنية نجمة معدية لأحمد فهمي وفرقته

وكانت حقق فريق «واما» الذي بينهم الفنان أحمد فهمي، نجاحًا واسعًا بأغنيتهم الجديدة التي تحمل اسم «نجمة معدية»، وطرح فريق «واما»، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نجمة معدية" على موقع يوتيوب، يوم 30 ديسمبر والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.

ولاقت الأغنية قبول وإعجاب الجماهير منذ طرحها على موقع «يوتيوب» محققة صدى واسع وضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية «نجمة معدية»

وتقول كلمات الأغنية: "طلعت على الصحراوي بالعربية ماشيه ماشيه بالعربية، عدت من جنبها عربية مشغله مزيكا أوروبية.. عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو.. من دي ضربة النور العالي تعدي هي بتجري وكلوا يهدي.. يا أرض اتهدي ما عليكي قدي.. وشوف الحلو أما بيحلوا.. عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو.. نجمة معدية ودي غير الكل معدية".

فريق واما

وكان فريق «واما» طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان «الصيف ابتدى» والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيها مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامى جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.