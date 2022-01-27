10 معلومات عن «مولنوبيرافير» أحدث دواء لعلاج مصابى كورونا (إنفوجراف)

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وأضاف أن هيئة الدواء المصرية، سمحت لـ5 شركات محلية لتصنيع الدواء بعد اجتيازه للاختبارات المعملية الدقيقة التى أجازت الاستخدام الطارئ للدواء.
وقال إن عقار "مولونوبيرافير" حصل على الترخيص بالاستخدام الطارئ من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، ووكالة الأدوية الأوروبية الـEMA كأول دواء فى صورة كبسولات تؤخذ عن طريق الفم لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة من الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى نجاح العقار فى تقليل احتمالات دخول المستشفيات بنسبة 50%.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان ، أن العقار الجديد أصبح متاحا للاستخدام، وسيتم إضافته لبروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، طبقا لرؤية اللجنة العلمية المعنية بتحديث وتطوير البروتوكول، منوها إلى أن استخدام العقار الجديد سيكون مقتصرا على المستشفيات ولن يطرح فى الصيدليات العامة، ليتم العلاج به تحت إشراف طبى كامل.
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