الأعلى للآثار: المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية آمنة من الطقس

جدة - نرمين السيد - وجه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيرى، بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة جميع المتاحف والمواقع الأثرية خلال الفترة الحالية بسبب الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد.





يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة التى يقوم بها المجلس الأعلى للآثار بكامل قطاعاته لكافة المتاحف والمواقع الأثرية. وقال مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمجلس الأعلى للآثار ممدوح عودة إنه جرى التواصل من خلال غرفة العمليات المركزية بجميع المحافظات، خاصة تلك التى تشهد سقوط أمطار غزيرة وعلى رأسها مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية؛ حيث جرى التأكد من سلامة جميع المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية.

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