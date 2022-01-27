متحدث الصحة: لقاح كورونا ساهم في خفض عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك ارتفاعا فى أعداد الإصابات بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا، ولكن رغم ذلك هناك انخفاض في عدد الحالات الحرجة التي تدخل المستشفي بفضل تلقي اللقاح، معقبا: “ في الموجة الحالية معدلات الإشغال في المستشفيات أقل جدا من الموجات السابقة، ونعمل على الوصول إلى تطعيم 70% من الشعب المصرى قبل منتصف 2022”.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هذه المرة لا يقابله ارتفاع فى دخول المستشفيات، لافتا إلى أن التطعيم والإجراءات الاحترازية ساعدت فى الحد من دخول المصابين المستشفى والحالات الحرجة.

وتابع عبدالغفار: “يتم علاج الحالات بالعقار الجديد لعلاج أعراض كورونا ومنهم المصابون بنقص المناعة وكبار السن، وسيجرى أخذ العلاج بالمستشفى تحت إشراف طبى، ويستخدم فى بداية أعراض كورونا، وعقار مولنوبيرافير يتوفر من خلال المستشفيات فقط، وتم تطعيم 42% من الفئة المستهدف تطعيمها من الشعب المصرى”.

وأوضح: "هذا عقار يحقن به المصاب ومهمته تحسين الجهاز المناعى، ودواء علاج أعراض كورونا الذي يؤخذ عن طريق الفم سيصل مصر يوم 29 يناير الجاري وسبب تأخره سوء الأحوال الجوية".