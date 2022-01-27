- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الأوسطى بمدينة 15 مايو، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من حلوان اتجاه مدينة 15 مايو، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى الأوسطى بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
آثار الحادث
إصابة 7 مواطنين فى الحادث
محاولة انقاذ الموقف
مصرع 3 مواطنين
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 3 وإصابة 7 فى إنقلاب ميكروباص بالطريق الدائرى الأوسطى بـ15 مايو ..صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.