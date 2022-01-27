مصرع 3 وإصابة 7 فى إنقلاب ميكروباص بالطريق الدائرى الأوسطى بـ15 مايو ..صور

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الأوسطى بمدينة 15 مايو، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من حلوان اتجاه مدينة 15 مايو، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى الأوسطى بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .