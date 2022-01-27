الصحة تحدث بروتوكول علاج كورونا بعد حصول مصر على أحدث أدوية في العالم

أعلنت وزارة الصحة والسكان تحديث برتوكول علاج كورونا في نسختة السابعة ليتم تعميم التحديثات الجديدة، بإضافة الأدوية الحديقة المتمثلة في بولنوبيرافير.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة قدرة المنظومة على تقديم أفضل رعاية صحية للمرض، واستيعاب أي زيادة قد تحدث في أعداد إصابات فيروس كورونا، وإمكانية زيادة أعداد الأسرة بالمستشفيات وفقًا للاحتياجات.
وأضاف أنه يتم متابعة سير العمل في منظومة متابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي عبر خدمات الخط الساخن 105 أو 15335 وكذلك الزيارات المنزلية.
وأكد تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة واستخدامها حسب الحالة الصحية لكل مريض، وكذلك متابعة التزام المستشفيات بمعايير مكافحة العدوى، والمرور الدوري على الأقسام الداخلية والرعايات المركزة حفاظًا على صحة وسلامة المرضى والفرق الطبية.
ونوه "عبدالغفار" إلى أن الوزير راجع معدلات التطعيم بجرعات لقاح فيروس كورونا بجميع المحافظات، موجها بالتوسع في حملات التطعيم وتوعية المواطنين بأهمية لقاحات فيروس كورونا في حمايتهم من العدوى، وفي تقليل شدة الأعراض.
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