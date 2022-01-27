نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة استعلام بالرقم القومي عن معاش برنامج تكافل وكرامة 2022 من التضامن المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذا التقرير، نلقي الضوء برنامج تكافل وكرامة المعني بتحويل معونات نقدية في إطار برنامج حكومي تشرف عليه وزارة التضامن، وهو يجعل محركات البحث تشهد مؤشرات بحث عن طريقة، استعلام تكافل وكرامة، على الأنترنت وذلك من قبل المواطنين المصريين للتأكد من حالة تقديم الطلب وتفاصيل مبلغ الاستحقاق في تكافل وكرامة بعد التحديثات الأخيرة، وفي التفاصيل ذكرت وزارة التضامن القائمة على- تكافل وكرامة– انه بالإمكان الاستعلام عبر البوابة الالكترونية لوزارة التضامن عبر رقم القومي وهذا ما سوف نشرحه في الفقرات لمساعدة المواطن الكريم على متابعة برنامجه.

برنامج تكافل وكرامة في مصر

برنامج تكافل وكرامة، في جمهورية مصر العربية تطلقه وزارة التضامن من أجل إرسال المال للفئات المحتاجة بعد القبول، وقد تم توفير رابط من وزارة التضامن، للاستعلام وكذلك الشكاوي، ويتحقق للمتقدم في تكافل وكرامة الفحص برقمه القومي، ما إذا طلبه تم رفضه أم قبوله، حيث ستكون جميع بيانات المستفيدين مخزنة في النظام على الموقع الالكتروني https://tk.moss.gov.eg دون الحاجة لزيارات شخصية من مقدم الطلب إلى مقرات التضامن.

رابط بوابة الاستعلام بالرقم القومي معاش تكافل وكرامة 2022

رابط الاستعلام يوفر الكثير من الفوائد المتعلقة بالحصول على معلومات المستفيد في برنامج تكافل وكرامة بإضافة رقم القومي، مثل المحافظة التي يقيم بها والوحدة الاجتماعية المسجل بها، أو رقم بطاقة الصرف الخاصة بالمستعلم عنه.

ومن خلال استخدام رابط استعلام تكافل وكرامة 2022 ستتمكن من معرفة الأمور التالية لصاحب البطاقة، تابع طريقة الاستعلام للحصول بياناتك في تكافل أو كرامة بالرقم القومي، وهي:

معرفة نوع البطاقة المندرجة لبرنامج تكافل أو برنامج كرامة

البطاقة إذا كانت صالحة او مجمدة، أو متوقفة

إذا كانت بطاقة تكافل او كرامة صالحة سيعرض السيستم المبلغ المستحق للدفع للمشترك.

وللحصول على المعلومات المذكورة أعلاه، يرجى الاستعلام الإلكتروني لبرنامج تكافل وكرامة من قبل المشترك فيه بالطريقة الصحيحة من خلال الرقم القومي، وتم تلخيص الاستعلام معاش التضامن الاجتماعي بالرقم القومي على الشكل التالي:

طريقة الاستفادة من استعلام بالرقم القومي لبرنامج تكافل وكرامة من وزارة التضامن

تبين وزارة التضامن آلية الاستعلام عن معاش التضامن لجميع المواطنين المسجلين.. وبالخطوات التالية يمكن معرفة كيفية استعلام عن المعاش بالرقم القومي عبر البوابة الالكترونية للاستعلام والشكاوي

يتم تسجيل الدخول على الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg

يبدئ المواطن بتعبئة الرقم القومي للاستعلام في الجزء المخصص لذلك(مربع)

النقر على كلمة استعلام

سيتولى السيستم عرض نتيجة الاستعلام بما في ذلك قيمة المعاش في حال الاستحقاق

تشمل نتيجة الاستعلام الإفصاح عن رقم بطاقة تكافل/كرامة، نوعها، وحالتها.

ما هو برنامج تكافل وكرامة

إن برنامج تكافل يستهدف تحويل المبلع للاسر المستفيدة على أساس شهري بمتوسط 500 جنيه مصري، ويشترط القيد المدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد الجامعة، وفيما يتعلق ببرنامج كرامة وكلاهما تطلقها وزارة التضامن فهو موجهة لشريحة كبار السن بعمر يبدا من 65 سنة لتضمينهم في برنامج التحويلات النقدية بمتوسط 450 جنيه.