/675643/حسين-فهمي-يشارك-بمهرجان-جمعية-الفيلم-السنوي-بدورته-47-و48

صرح محمود عبد السميع “رئيس مهرجان جمعية الفيلم السنوي”، عن اختيار إدارة المهرجان الفنان الكبير حسين فهمي ضيفًا لفعليات المهرجان بدورته الـ 47 و48، والتى سوف تقام من يوم 29 يناير حتى 5 فبراير 2022، بمركز الابداع بدار الاوبرا المصرية.

دوت الخليج يرصد مشاركة الفنان حسين فهمي بمهرجان جمعية الفيلم السنوي.

محمود عبد السميع يكشف عن علاقته بحسين فهمي

وأكد محمود عبد السميع حول علاقة حسين فهمي القوية بالمهرجان من خلال مشاركته بالعديد من أفلامه في التنافس علي جوائز المهرجان، بل وحصول فهمي علي عدد من الجوائز في التمثيل.

وأضاف عبد السميع:” هناك علاقة قديمة تربطني بالفنان الكبير حسين فهمي، حيث هو من خريجي المعهد العالي للسينما، وسافر بعثة لأمريكا لدراسة المزيد عن مهنة الإخراج، وعند عودته كان قد رشح من قبل هيئة السينما في ذلك الوقت لمركز الأفلام التسجيلية لإخراج فيلم تسجيلي ورشحت أنا لتصويره، وبدانا فى تحضير فيلم “خلىبالك من زوزو”، وأخبرني حينها أنه لن يقوم بإحتراف الإخراج وأنه سيقوم ببطولته.

وعلي الجانب الآخر، أكد الفنان حسين فهمي علي سعادته كونه ضيف شرف المهرجان الذي يعتبره من أهم المهرجانات المصرية، لتاريخه الطويل ومصداقيته في جميع تفاصيله، وقدرته علي التنافس في التواجد بالساحة الفنية، ومدي أهمية قيمة الفنية والعلمية في الساحة السينمائية كمرجع لتقييم عام كامل تقدمه السينما المصرية من خلال الإستفتاء العام ثم جوائز لجنة التحكيم.

وسيقوم الفنان حسين فهمي بتسليم شهادات التقدير الخاصة للأفلام التي حصل علي أعلي تصويت في الإستفتاء العام الذي تقيمه الجمعية سنويا لأختيار أعلي الأفلام التي تتنافس علي جوائز المهرجان السنوي.

استفتاء مهرجان جمعية الفيلم السنوي

وأعلنت إدارة المهرجان، أن الإستفتاء العام الذي يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وعدد من السينمائيين، لإختيار الأفضل من الأعمال التي عرضت خلال عام 2020 كانت نتيجته إختيار 5 أفلام من التي عرضت بدور العرض والمنصات الرقمية وهي وفقا لموعد عرضها "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، وصندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، و"صاحب المقام" للمخرج محمد جمال العدل، و"تؤأم روحي" للمخرج عثمان أبو لبن، وأخيرا فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس.

أما عن أفلام 2021، فكانت "وقفة رجالة" للمخرج احمد الجندي، و"العارف" لاحمد علاء الديب، و"الإنس والنمس" للمخرج شريف عرفة، و"موسي" للمخرج بيتر ميمي، و"200 جنيه" للمخرج محمد أمين، و"برا المنهج" لعمرو سلامة، و"ابوصدام" لنادين خان، واخيرا يتنافس فيلم"قابل للكسر" علي فرعي العمل الأول للمخرج أحمد رشوان، والتمثيل لحنان مطاوع.

ونوهه عبدالسميع: "المهرجان يسعي إلي تقييم حالة السينما المصرية ورصد ما قدمته من خلال الأعمال التي عرضت في دور العرض المصرية كل عام، ولكن مع ظروف الكورونا والغلق أصبح هناك وسيط جديد لابد من التعامل معه وهو المنصات الرقمية لذلك قامت إدارة المهرجان بإضافة بند في لائحة المهرجان، ينص علي مشاركة الأفلام التي عرضت علي تلك المنصات من إنتاج مصري لتتنافس علي جوائز المهرجان من خلال مشاهدات لجنة التحكيم لها، ويتنافس 3 أفلام خلال عام 2020، وعملين خلال عام 2021".

جوائز الافلام لعام 2020 و 2021

وسوف يقوم بإختيار جوائز الأفلام لعام 2020 و 2021، لجنة تحكيم برئاسة السيناريست “بشير الديك” وبعضوية كل من الناقد السينمائي “أسامة عبد الفتاح”، والكاتبة والناقدة السينمائية “آمال عثمان”، والفنانة “بشري”، والمخرج تامر محسن، والناقد رامي المتولي، والمخرج عادل الأعصر، والمنتج فاروق عبدالخالق، والناقد السينمائي مجدي الطيب، ومدير التصوير السينمائي د.محسن احمد، والمخرج السينمائي محمد ابو سيف، واخيرا دكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعهد العالي للنقد الفني، أمين لجنة التحكيم الفنان جورج فوزي

وحول الأفلام الروائية، قال عبدالسميع "أضفنا بند جديد أيضا للائحة خاص بالأفلام الروائية الطويلة العربية والتي عرضت بدور العرض المصرية، حيث تم إجراء الإستفتاء عليها من قبل أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وبعض السينمائيين، حيث سيتم منحها شهادة من هيئة المهرجان كأفضل فيلم عربي روائي طويل عرض خلال العام الماضي بدور العرض المصرية فقط”.

وتنافس في التصويت 6 أفلام هي "بين الجنة والأرض" للمخرجة الفلسطينية نجوي نجار، و"ستموت في العشرين" للمخرج السوداني أمجد أبو العلاء، و"200 متر" للمخرج الفلسطيني أمين نايفة، و"إن شئت كما في السماء" للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، و"الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، واخير فيلم "غزة مونامور" للمخرج الفلسطيني عرب ناصر”.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي

ويقام مهرجان “جمعية الفيلم السنوي” برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، ويقوم اعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان.

ويُعد المهرجان الوحيد الذي تقوم إدارته بإختيار الأفلام ولم يتقدم إلينا أصحاب الأفلام للمشاركة بالمهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدين عرضوا على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه عام 1975 من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما.