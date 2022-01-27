/675644/النني-أداء-منتخب-مصر-يتحسن-كل-مباراة-ونشعر-بدعم-الجمهور-لنا

أكد الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط المنتخب الوطني الأول، على سعادته بالفوز مع الفراعنة امام كوت ديفوار، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح المنتخب الوطني من تحقيق الفوز، على كوت ديفوار، بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعه، بعد توجه اللقاء لركلات الترجيح، وانتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

تصريحات محمد النني

قال محمد النني في المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر وكوت ديفوار، والتي نشرها على صفحته الرسمية منذ لحظات: "في البداية لا يمكن أن أعبر عن سعاديتي بالفوز في المباراة".

وواصل: "في المباريات السابقة للمنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا، لم نكن في الصورة المتوقع ولا المعروفة عن منتخب الفراعنة".

وزاد: " تقدم وتطور مستوى اللعب في المنتخب المصري جاء بمباراة تلو مباراة، وليس من الضربة الأولى".

وأضاف: "قدمنا مباراة قوية امام كوت ديفوار، ونجحنا في إظهار شخصية منتخب مصر في البطولة لأول مرة "النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا".

وأردف: "الفوز في كوت ديفوار جاء بالعديد من المكاسب سواء عودة روح الفريق، أو التأهل".

وأشار: "اشكر كل زملائي في المنتخب، على هذا الأداء، ولم أكن متواجد أو رجل المباراة، بدون زملائي في الفريق".

واختتم: "جمهور منتخب مصر يساندنا من البداية، وأتمنى المواصلة بتلك القوة والحماس، ودايما الجمهور في ضهرنا وحاسين بالدعم الذي يقدموه لنا".

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار

حقق منتخب مصر الفوز على كوت ديفوار، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، ضمن مبارات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وتعتبر مواجهة الفراعنة أمام الأفيال تمثل بشرة خير قبل المواجهات القادمة، نظراً لأن كوت ديفوار تكون دائما مفتاح الفراعنة للفوز بكأس الأمم دائما.

مصر أمام كوت ديفوار

وحقق منتخب مصر الفوز بعدد 4 كؤوس أفريقية من قبل عندما واجه كوت ديفوار في البطولة في كأس أمم أفريقيا.

المواجهة الأولى كانت في بطولة 1986 وتوجت مصر باللقب القاري، أما المواجهة الثانية كانت في عام 1998 وحقق مصر اللقب.

ثم المقابلة في نهائي كأس أمم أفريقيا في نهائي 2006 والتواجد في دور المجموعات أيضا، وأخيراً في عام 2008 في الدور قبل النهائي وتحقيق الفوز برباعية قبل الفوز باللقب القاري السادس.

وصعدت مصر أمس على حساب كوت ديفوار منذ قليل في دور الـ 16 لكأس أمم افريقيا وتتجه لمواجهة المغرب في دور الـ 8.