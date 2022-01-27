ميرهان حسين تنضم لقائمة النجوم المصابين بفيروس كورونا.. تفاصيل

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دوت الخليج يرصد إصابة الفنانة ميرهان حسين بفيروس كورونا.

ميرهان حسين داخل العزل المنزلي

شاركت حسين جمهورها صورة لها من داخل العزل المنزلي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وظهر عليها علامات الإعياء.

وعلقت قائلة: "كورونا.. الحمدلله على كل شئ، اللي اتعامل معايا مؤخرًا يكشف.. ربنا يحفظكم جميعًا، دعواتكم".

على الصعيد الآخر، روجت الفنانة الشابة ميرهان حسيني الجمهور لمسلسل «نقل عام»، الذي يخوض بطولته قامة من نجوم الفن أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والفنان محمود حميدة.

ميريهان حسين في مسلسل نقل عام

ونشرت ميرهان حسين فيديو تروحي للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه كاشفه عن موعد عرضه: «نقل عام يوم 26 يناير على قناة on».

قصة إحدى مشاهير التيك توك في مسلسل نقل عام

وكان كشف مصدر خاص لموقع دوت الخليج، آحدى قصص بنات محمود حميدة في مسلسل نقل عام، حيث أكد أن الفنانة الشابة هايدي رفعت تجسد دور آحدى الفتيات اللاتي عُرفن عبر تطبيق تيك توك. مشيرًا إلى أن الشخصية الحقيقية تُحاكم الأن ومحبوسة.

مسلسل نقل عام

وتدور أحداث مسلسل «نقل عام» في إطار الدراما التشويقية، حيث يتناول بعض القضايا الإنسانية، حول عدة عائلات تدخل في مشاكل اجتماعية، في إطار من الإثارة والتشويق.

وتخوض الفنانة سوسن بدر دور البطولة النسائية أمام الفنان محمود حميدة للمرة الثانية بعد تألقهما في مسلسل «الأب الروحي»، ويجسد الثنائي أيضا أزواج في هذا العمل والذي أتى بعنوان «نقل عام».

أبطال مسلسل نقل عام

وكانت قناة ON طرحت برومو مسلسل "نقل عام" بطولة النجم محمود حميدة قبل عرضه. ومسلسل نقل عام يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، وهو من بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

سوسن بدر تتألق في مسلسل حي السيدة زينب

من ناحية اخرى، انتهت الفنانة المتألقة سوسن بدر من تصوير أحداث أعمالها الدرامية التي أتت بعنوان «حي السيدة زينب» بعد تصوير استمر لـ4 أشهر، والذي تستمتع بعرضه خلال الفترة الحالية عبر قناة المحور.

"حى السيدة زينب" بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عزالعرب، حسام داغر، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة في إطار اجتماعي.