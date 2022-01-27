الخارجية: سلسلة مشاورات سياسية فى إطار الإعداد لاستضافة مصر COP2

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة الخارجية سلسلة من المشاورات مع مجموعة من الدول والأطراف المختلفة للاستماع لرؤيتهم حول شتى الموضوعات ذات الصلة بتغير المناخ، فى إطار الاعداد لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، الذى ستستضيفه مصر فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ،





وأجرت إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وبمشاركة مسئولى وزارة البيئة، مشاورات ثنائية عبر الفيديوكونفراس مع كل من الولايات المتحدة وروسيا واليابان وزامبيا ومجموعة من الدول متشابهة الفكر، بالإضافة إلى مجموعة المفاوضين الأفارقة، حيث تم تقييم نتائج الدورة الأخيرة للمؤتمر التى عقدت بجلاسجو فى نوفمبر الماضى والتحضيرات الجارية لعقد الدورة المقبلة بمصر. وأكد الجانب المصرى خلال المشاورات على ضرورة التحول نحو تنفيذ التعهدات المختلفة فى إطار المفاوضات، فى حين أكدت الدول الأخرى من جانبها على دعمها الكامل للرئاسة المصرية لضمان نجاح مؤتمر شرم الشيخ.

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