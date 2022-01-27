متحف شرم الشيخ يستضيف وفود بطولة كأس العرب لكرة القدم لقصار القامة (صور)

جدة - نرمين السيد - استضاف متحف شرم الشيخ، اليوم الخميس، الوفود المشاركة فى بطولة كأس العرب لكرة القدم لقصار القامة والتى تُقام ضمن فعاليات المهرجان العالمى الرابع لقصار القامة المُقام حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وزارات كل من السياحة والآثار والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى، والذى بدأت فعالياته يوم الثلاثاء الماضى وتستمر حتى 31 يناير الجارى تحت شعار "أنا وأنت واحد".





وأشارت إيمان عبدالرحمن، مدير عام المكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى أن رعاية وزارة السياحة والآثار لهذا الحدث تأتى فى إطار اهتمام الوزارة بالأحداث والفعاليات التى تهتم بالسياحة الميسرة وذلك تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 لدمج ذوى الهمم فى المجتمع، لافتة إلى جهود الوزارة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والسائحين بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية وإتاحتها لذوى الهمم لتحسين تجربتهم خلال الزيارة.



وأوضح الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بشرم الشيخ، والذى قام بمرافقة أعضاء الوفود المشاركة فى البطولة خلال زيارتهم للمتحف، أنهم أعربوا عن استمتاعهم بزيارة المتحف وإعجابهم بالقطع الأثرية المعروضة به، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بالمتحف.

وعقب انتهاء زيارتهم للمتحف تم تنظيم جولة لهم بمدينة شرم الشيخ زاروا خلالها عدد من الأماكن السياحية، وأضاف مدير مكتب الهيئة بشرم الشيخ أن أعضاء المكتب قاموا بالترحيب بالوفود المشاركة وضيوف المهرجان، كما قاموا بتقديم الهدايا التذكارية لهم.



تجدر الإشارة إلى أن المهرجان العالمى الرابع لقصار القامة يتضمن عدد من الفعاليات من بينها بطولة كأس العرب لكرة القدم لقصار القامة، والتى يشارك بها منتخبات دول كل من مصر والأردن والسودان والعراق وفلسطين وسوريا ولبنان، بالإضافة إلى دعوة منتخب دولة إسبانيا كضيف للمهرجان، وبحضور رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم لقصار القامة، ورئيس اللجنة البارالمبية الأردنية.