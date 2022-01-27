حمدي فتحي يقترب من المشاركة أمام المغرب في ربع نهائي الكان

كشف مراسل أون تايم سبورت المرافق لبعثة المنتخب الوطني بالكاميرون، تفاصيل إصابة حمدي فتحي وموعد عودته للانتظام في تدريبات المنتخب الوطني، وقال مراسل أون تايم عبر برنامج "الطريق إلى المونديال": حمدي فتحي أصيب بإجهاد في العضلة الضامة وسيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات خلال 48 ساعة، وبالتالي يقترب من المشاركة أمام المغرب.

وأضاف: كارلوس كيروش من المدربين الذين لا يغامرون باللاعبين المصابين ولذلك قد يفضل البدء بمهند لاشين أمام المغرب في حالة عدم جاهزية حمدي فتحي.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره المغربي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

وضمن منتخب مصر الحصول على مبلغ مليون و175 ألف دولار أي ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى، عقب التأهل إلى ربع نهائى بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون على حساب كوت ديفوار بركلات الترجيح 5 / 4.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، صرف ألف دولار مكافأة خاصة وفورية للاعبي المنتخب عقب الفوز على كوت ديفوار ، والتأهل لدور الـ8 فى بطولة أمم إفريقيا، وذلك بخلاف المكافآت التى تنص عليها اللائحة الخاصة بالمنتخب.

وجاء قرار اتحاد الكرة تحفيزا للاعبين وتقديرا للمجهود المبذول والمستوى المميز الذى قدموه فى مباراة دور الـ16 بالبطولة.