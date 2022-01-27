توظيف الإناث لأول مرة.. مجلس الدولة يعلن قبول طلبات التعيين لوظيفة مندوب مساعد

قرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الإعلان عن قبول تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، للذكور والإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.

وقال المستشار محمد جسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن فتح باب التقدم للإناث من خريجي دفعة 2021، جاء تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس مجلس الدولة، إن الخريجات لهن فرصة متكافئة مع الخريجين، والعبرة باستيفاء الشروط والأفضلية دائما للأعلى فى التقدير.

وأضاف المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة- نائب رئيس مجلس الدولة، إن من شروط الإعلان أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين علي تقدير جيد على الأقل، وألا يزيد العمر عن 30 عاماً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن تثبت لياقته الصحية، مشيرًأ إلى أنه سيتم سحب الملفات خلال المدة من يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022، حتى نهاية عمل يوم الأربعاء المرافق 9 فبراير 2022، وتقديمها مستوفاه المستندات خلال المدة من يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022، وإنه سيتم إخطار المتقدمين والمتقدمات على التليفون أو عنوان البريد الإلكترونى بموعد المقابلة المحدد له.