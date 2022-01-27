/675651/تامر-أمين-مهاجما-فيلم-أصحاب-ولا-أعز-كان-ناقص-يؤدوا-بنات-ويبقى-أسمه-أصحاب-ولا-قريش

واصل الاعلامي تامر امين هجومه على فيلم أصحاب ولا اعز، مشيرا أنه لو تركنا السموم والافكار التي يتم بثها لضاعت كافة الأخلاقيات، معلقا على الفيلم:" وريني الغلط ولكن ما تخليهوش ينتصر في الاخر.. عشان ابني وابنك هيتفرجوا عليه".

دوت الخليج

وتابع خلال تقديمه برنامج أخر النهار المذاع على قناة النهار:" هذا الفيلم لا يجب أن يمنع ولكن يتشاف ونقول غلط وميصحش ".

تامر أمين مهاجما فيلم أصحاب ولا أعز: كان ناقص يؤدوا بنات ويبقى أسمه أصحاب ولا قريش

ونوه الاعلامي تامر امين، انه على الرغم من الاختلاف على الفيلم، ولكن لا نتصادم مع الفنانيين الذين شاركو في هذا الأمر".

وعلق تامر أمين على أحد المشاهد التي وردت في الفيلم بشامن طلب أحد الفتيات من والدها أن تقضي ليله مع صديقها في منزله قائلا:" لو بنتك طلبت تبات عند صاحبها ، هتعمل زي ما الفيلم قال.. ولا هتتخض وتقول لا.. ومن المتوقع ان يكون الرد لو قوبل بالرفض من قبل الفتاة.. انت ما شوفتش فيلم أصحاب ولا أعز ولا لا".

وتابع الإعلامي تامر أمين:" الفنانيين كان ناقص يقعدوا على الطرابيزة ويؤدوا البنات.. عشان يبقى اسمه أصحاب ولا قريش".