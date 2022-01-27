/675654/كابلز-نجوم-الفن-يخطفون-الأنظار-بإطلالتهم-في-حفل-Joy-awards-صور

استطاع عدد من الثنائيات «الكابلز» من نجوم الفن خطف الأنظار بحفل توزيع الجوائز «Joy Awards»، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك لإطلالاتهم الراقية التي لفتت الأضواء ومن خلال بعض اللقطات والنظرات الرومانسية التى دائماً ما تنجح فى جذب أنظار الحضور والمشاهدين لها.

دوت الخليج يستعرض إطلالات الكابلز بخفل Joyawards.

روجينا وأشرف زكي

أطل الثنائي بإطلالة سوداء أنيقة، عكست فخامتهم وخطفت الأضواء.

أصالة وحسن فائق

أثارت المطربة السورية أصالة جدلًا واسعًا بعدما جمعتها قبلة ساخنة بزوجها الشاعر فائق حسن أمام الحضور بحفل توزيع جوائز Joy awards.

وتألقت أصالة خلال الحفل بفستان يينك مبهج، أبرز جمالها وقوامها الممشوق، بينما ظهر زوجها ببذلة باللون الأسود.

نيللي كريم وهشام عاشور

ظهرت بإطلالة اعتمدت فيها على اللون الأسود والفضي، من خلال فستان بدون أكمام من اللون الأسود، بجانب أكمام غير محكمة باللون الفضي وحزام من اللون الفضي.

وحرصت نيللي كريم على حضور الحفل مع زوجها لاعب الإسكواش السابق، هشام عاشور، الذي ارتدى بذلة باللون الأسود.

هذا وقد طار عدد كبير من النجوم المصريين والعرب ،اليوم الخميس، إلى الرياض، لحضور النسخة الثانية من حفل توزيع الجوائز «Joy Awards»، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما، بالإضافة إلى الرياضيين والإعلاميين العرب والعالمين.

تفاصيل حفل «Joy Awards»

تعتمد الجوائز على تصويت الجمهور في 13 فئة في مجالات الإبداع، ضمن 5 اختصاصات، هي: السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية، ويتواجد في كل فئة 4 مرشحين.

ويتنافس نجوم السينما المصرية، في المنافسة على جائزة أفضل ممثل فئة السينما ما بين: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، محمد هنيدي وبيومي فؤاد، أما جائزة أفضل ممثلة فئة السينما يتنافس عليها: منة شلبي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، واللبنانية كارمن بصيبص.

وفي فئة أفضل فيلم يتنافس «وقفة رجالة» للمخرج أحمد الجندي، و«العارف» للمخرج أحمد علاء الديب، و«الإنس والنمس» للمخرج شريف عرفة، و«ماما حامل» للمخرج محمود كريم.

محمد حماقي ينافس وائل كافوري وماجد المهندس

جائزة أفضل فنان فئة الموسيقى، ينافس محمد حماقي على الجائزة، مع كل من وائل كافوري، ماجد المهندس، وراشد الماجد، أما أفضل فنانة فئة الموسيقى فالجائزة تتنافس عليها أصالة، إليسا، أحلام، ونانسي عجرم.

في فئة أفضل أغنية، تشتعل المنافسة بين «سلامات» لـ ناسي عجرم، «البنت القوية» وائل كافوري، «الفاتنة» لـ ماجد المهندس، بالإضافة إلى «حسك وجودي» لـ راشد الماجد.

أفضل ممثلي الدراما

يتنافس في فئة أفضل ممثل في الدراما: اللبناني معتصم النهار عن دوره في مسلسل «صالون زهرة»، قصي خولي عن دوره في «لا حكم عليه»، وخالد صقر في «اختطاف»، بالإضافة إلى يعقوب الفرحان عن مسلسل «رشاش».

وفي فئة أفضل ممثلة عن فئة الدراما، تتنافس شجون الهاجري في «ملاك الرحمة»، هدى حسين في «الناجية الوحيدة»، ونادين نسيب نجيم عن دورها في «صالون».