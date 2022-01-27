الأهلي والزمالك ينتصران قبل قمة اليد

حقق قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، الفوز اليوم قبل لقاء القمة المرتقب بينهم، في دور المحترفين لكرة اليد

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفاز الزمالك على نظيره سبورتنيج بنتيجة 29/26، ضمن مباريات الجولة الرابعة.

وسجل للزمالك كلاً من:

سيف الدرع ٨ أكرم يسرى ٧ احمد الأحمر ٥ بكار ٢ احمد مؤمن ١ محمد طارق ١ يحيي الدرع ١ محمد مودى ١ يحيى الدرع ١ احمد حسام ١ وسام سامى ١

وحقق النادي الأهلي الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 34/ 28، في مباراة قوية بين الفريقين أستطاع الأحمر حسمها لصالحة ببفارق كبير.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة، في قمة كبيرة بين القطبين.

الزمالك يهزم طلائع الجيش في دوري المحترفين لكرة اليد

حقق فريق الزمالك لكرة اليد الفوز على نظيره طلائع الجيش، بنتيجة 31/30، ضمن مباريات الجولة الاثلثة من المرحلة الثانية بدوري المحترفين لكرة اليد.

واُقيمت المباراة في صالة محمد حسن حلمي في نادي الزمالك بميت عقبة، وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث كان كلاً منهما يريدان الفوز، حتى حسمها الزمالك في الأخير بفارق هدف بعد إثارة كبرة بينهم.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 14، يحتل بهما صدارة جدول الترتيب.

مرتضى منصور يجتمع مع فريق يد الزمالك

أجتمع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مع فريق كرة اليد بالصالة المغطاه بنادي الزمالك.

وكان وعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف باقي مستحقاتهم وهو ماف قام به مجلس الإدارة، ليشيد أحمد الأحمر قائد فريق الزمالك لكرة اليد، بمجلس الإدارة على تلبية طلباتهم.

حازم إمام يغيب عن الزمالك أمام سيراميكا للإصابة

أعلن باتريس كارتيرون قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس الرابطة المصرية.

وشهدت القائمة غياب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، وجاء غيابه بسبب إصابته بشد عضلي، وغاب على أثرها من تدريبات الزمالك الأخيرة.

ويريد الزمالك الفوز على سيراميكا كليوبترا، بعدما خسر مبارتين وتعادل لقاء، ويمتلك الابيض نقطة وحيده في مجموعته حتى الأن.