الصحة: تصنيع 25 ألف جرعة من العقار الفموى ضد كورونا «فيديو»

ولفت إلى أن هناك زيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ولكن ليس هناك زيادة فى نسب دخول المستشفيات، لأن معدلات الدخول آمنة.
وفى مداخلة هاتفية فى برنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، اليوم الخميس، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أشار إلى توافر مواد خام لتصنيع 150 ألف جرعة، ولكن تم تصنيع 25 ألف جرعة حاليا، لافتا إلى أن ميزة هذا العقار تتمثل فى أنه يؤخذ عن طريق الفم.
وذكر أن مصر تعد الدولة الرابعة على مستوى العالم والأولى فى منطقة الشرق الأوسط، التى تملك هذا العقار، مشيرا إلى الموافقة عليه من هيئة الغذاء والدواء فى الولايات المتحدة الأمريكية وهيئة الدواء فى مصر أيضا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن التطعيم المضاد يجعل الأشخاص المصابين بالفيروس أقل احتياجا للدخول المستشفيات، كما أن الأعراض تكون أخف.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الدواء يتم تناوله مع بداية الإصابة، بحيث يوقف التحول من الإصابة البسيطة إلى الشديدة.
وأوضح، أن المسافة الآمنة بين الأشخاص لتفادى الإصابة متر واحد، وسيتم التأكيد على تفعيل إجراءات ارتداء الكمامات، وعدم دخول المصالح الحكومية إلا بعد الحصول على اللقاح.
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