سفير اليونان بالقاهرة: العلاقات مع مصر دائما ما تتمتع بزخم تاريخى عميق

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مداخلة السفير اليونانى بالقاهرة فى ندوة "اليونانيون وصناعة مصر الحديثة" المقامة ضمن فعاليات معرض الكتاب، وأقامها الجانب اليونانى (ضيف شرف المعرض) لمناقشة كتاب "اليونانيون وصناعة مصر الحديثة" للكاتب ألكسندر كيتروف.

وشدد السفير نيكولاس جارلينيس أيضا على أن أفراد الجالية اليونانية والمصرية لديهم قدرة عالية على التكيف مع القوانين التى تفرضها الدول التى يتواجدون فيها فهم يتبعون القوانين ويكونون أكثر امتثالا لأنظمة هذه الدول ويتخطى الأمر ذلك وصولا إلى قدرتهم على الإبداع وتولى مراكز قيادية بهذه الدول فضلا عن الإسهام فى تحقيق نهضات اقتصادية بها.

وأرجع السفير أسباب تواجد أبناء الجالية اليونانية فى مصر على مدى العصور إلى الإمكانيات والفرص الاقتصادية التى تزخر بها مصر دائما، مشيرا إلى أن العلاقات اليونانية المصرية دائما ما تتمتع بزخم تاريخى عميق على كافة الأصعدة الرسمية والشعبية والثقافية.

وأعرب عن أمله فى أن تعود الأوضاع للحقبة المضيئة للجالية اليونانية فى مصر، لاسيما من ناحية العدد خاصة وأن الجالية كانت تتمتع بحضور كبير ولافت فى مصر ويعمل أفرادها بالعديد من المجالات المختلفة.

وشدد على أن اليونانيين جاؤوا إلى مصر برغبتهم لعلمهم بوجود فرص العمل الكثيرة فى مصر فضلا عن ثقتهم التامة فى "مصر الحديثة" آنذاك.

وأشار إلى أن الجالية اليونانية تبذل قصارى جهدها وتحاول باستمرار للإسهام فى إزدهار تواجد الجالية بمصر خاصة من خلال فتح أبواب جديدة وإيجاد أفضل الطرق والوسائل التى من شأنها الإسهام فى إنجاح هذا الأمر خاصة وأن مصر تشهد تطورا كبيرا فى كافة المجالات خلال الفترة الحالية.

وتحدث السفير اليونانى بالقاهرة عن التميز الذى يتسم به الجناح اليونانى فى معرض الكتاب داعيا الجميع إلى زيارة جناح بلاده "ضيف شرف المعرض" والاستفادة من الكتب والمطويات التى تبرز التاريخ اليونانى، وتعزز معرفة المجتمع المصرى بالتاريخ اليونانى صاحب القواسم المشتركة مع التاريخ المصرى.

وكشف السفير نيكولاس جارلينيس، عن اعتزام تجديد أرشيف الجالية اليونانية بالإسكندرية من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبى بما يسهم فى إظهار الكنوز التاريخية التى يحتويها الأرشيف والمساعدة فى التعريف بهذا التاريخ ليس فقط لأبناء الجالية اليونانية فى مصر أو الزوار من اليونان لكن أيضا للمجتمع المصرى.

من جانبه، تحدث نائب رئيس الجمعية اليونانية بالإسكندرية أندريا بفيادس، عن الجالية اليونانية بالإسكندرية كونها أقدم جالية فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، معلنا أن الجمعية ستحتفل العام القادم بمرور 180 عاما على نشأتها.

وأشار إلى أن الطابع اليونانى له أثره على العمارة التى تتميز بها شوارع الإسكندرية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأماكن فى الإسكندرية التى تحمل أسماء يونانية مثل "زيزنيا وجليم" وغيرها من الأماكن، منوها إلى أن الكثيرين من اليونانيين لهم بصمتهم وآثارهم فى الإسكندرية.

ونبه إلى أن الجمعية تسعى وتبذل قصارى جهدها إلى إيجاد وسيلة لإعطاء التواجد اليونانى فى مصر حياة وهدفا للمستقبل ليس فى الإسكندرية وحدها ولكن أيضا فى كافة ربوع مصر.

وشدد على القواسم المشتركة التى تربط بين اليونانيين والمصريين، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى القواسم المشتركة بين الجانبين والتى تعود لآلاف السنين.

يشار إلى أن الدورة الـ53، من معرض القاهرة الدولى للكتاب التى انطلقت أمس تستمر حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والتى تحتفى بيحيى حقى وعبد النواب يوسف كشخصيتى المعرض.

وتحل على المعرض دولة اليونان كضيف شرف، ومن المقرر أن يشهد المعرض العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت اللجنة العليا للمعرض قررت من قبل اختيار محور "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" كشعار للدورة الحالية.