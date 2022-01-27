إعادة فتح طريق بوسط سيناء بعد إغلاقه للظروف الجوية

جدة - نرمين السيد - قال أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة إنه تمت إعادة فتح طريق "الحسنة/ بغداد" فى وسط سيناء، وذلك بعد أن تسببت العاصفة الترابية والظروف الجوية التى تعرضت لها محافظة شمال سيناء فى إغلاقه.





وأوضح عفش فى بيان أنه تم، اليوم الخميس، رفع وإزالة جميع الرمال العالقة من على الطريق، وذلك بعد تعرضه للإغلاق نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد حاليا وهبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة وتجمعها على الطريق، ما أدى إلى إغلاقه أمام المارة. وأضاف "عفش" أنه تم فتح الطريق والتأكد من عودة حركة السير عليه مرة أخرى بطريقة طبيعية وآمنة".

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