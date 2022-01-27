دورة تدريبية بمستشفى بئر العبد المركزى حول تقييم درجة الوعى

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم الخميس دورة تدريبية فى مستشفى بئر العبد المركزى حول تقييم درجة الوعى "مقياس جلاسكو "، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





وأشار الدكتور تامر حمدى مدير عام مستشفى بئر العبد المركزى فى بيان إلى أن ذلك يأتى من أجل رفع كفاءة الجهاز الوظيفى وتزويده بالمهارات والمؤهلات بما يحقق كفاءة الآداء من خلال إعداد وتنفيذ خطط تدريبية فردية للموظفين لتعزيز جوانب القوة والوقوف على نقاط الضعف المرتبطة بالآداء ومعالجتها.

وقال إنه تم التنسيق مع مكتب الجودة لشرح محاضرة عن معايير أمان وسلامة المريض الى جانب التنسيق مع مكتب مكافحة العدوى لشرح الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.