تاج الدين: قدرة انتشار أوميكرون وصلت إلى 4 أضعاف الإنفلونزا الموسمية

وقال الدكتور تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفى مع قناة الحياة الفضائية مساء اليوم الخميس، إن فيروس كورونا ومتحوارته سيكونوا ضمن باقى الفيروسات المنتشرة والتى نتعامل معها بصورة طبيعية فى العالم كله، موضحا أن فيروس كورونا أحدث خللا كبيرا فى المنظومات كافة حول العالم، بينما متحور أوميكرون أثبت انتشاره بصورة هائلة وأصاب العديد من المواطنين حول العالم.
وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إلى أن متحور أوميكرون حاليا يصيب عائلة بأكملها، مضيفا أن زيادة الحالات جاءت أيضا فى ظل موسم الشتاء وتشابه الأعراض مع الإنفلونزا الموسمية، كما أنه من المتوقع قلة هذه المتحورات خلال الفترة المقبلة وانتهاء انتشار أوميكرون مع بداية فصل الصيف.
وحذر د. عوض تاج الدين المواطنين من تناول أى أدوية دون استشارة الطبيب، وخاصة بعد توافر الأدوية المضادة للفيروسات، متابعا:" يجب على المواطنين عدم الانسياق خلف أى دواء إلا بعد استشارة الطبيب، وليس فقط أدوية فيروس كورونا".
وعزا مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية سبب وجود علاج كورونا الجديد فى المستشفيات فقط، هو لأنه ما زال مسجلا تسجيل طوارئ، وهو من الأدوية التى لم تأخذ حظها من التجارب طويلة المدى، مضيفا أن هذا العلاج يقلل فرص تكاثر الفيروس داخل الخلايا البشرية ونحن طوال العامين الماضيين استخدمنا مضادات فيروسات كانت تستخدم فى علاج أمراض أخرى.
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