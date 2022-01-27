الصحة: توفير حياة صحية كريمة للمواطن يأتى على رأس أولويات الرئيس السيسى

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي على رأس اهتماماته توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وأحد مناحي الحياة الكريمة هي الحياة الصحية، والمستشفيات الجامعية أحد أهم أذرع تقديم الخدمة الصحية للمواطن، مشيرا إلى أن مؤسسة حياة كريمة تهدف لتطبيق توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري من خلال توفير الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على التلفزيون المصري: "نتحدث اليوم عن خدمات حكومية صحية بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني، ولدينا إمكانيات تزيد عن 42 ألف سرير بالإضافة للفحوصات، وكل ذلك يتم تقديمه للمواطن المصري الأولى بالرعاية من أجل أن يحيا حياة صحية كريمة، فضلا عن توفير المستشفيات المتخصصة ومنها مستشفيات علاج الإدمان وصحة المرأة والطفل، وتلك التخصصات متوفرة في المستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة".

وقال: "المستشفيات الجامعية موجودة في أكثر من 23 محافظة، وما يتم على مستوى المحافظات سيجرى تعميمه على محافظات الصعيد والدلتا، وبالمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر الموجودة في دمياط على سبيل المثال".