كشفت تقارير صحفية مغربية عن اسناد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تحكيم مباراة مصر ضد المغرب المقرر اقامتها في الخامسة مساء الأحد المقبل على ملعب "أحمدو أهيدوجو" لطاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيتي نداي.
ووفقاً لموقع "هسبورت" فإن الحكم السنغالي ماجيتي نداي سيعاون كل اليك سامبا ودجيبريل كامارا، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للتونسي صادوق السالمي.
وأسندت لجنة حكام "الكاف" مهمة حكام غرفة الفار" لكل من الميكسيكي جيريرو والموريتاني بايدة دحان.
ويلتقى المنتخب مع المغرب فى الخامسة من مساء يوم الأحد 30 يناير الجارى فى ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا، بعد أن تغلب أسود الأطلسى على مالاور بهدفين مقابل هدف.
وعلى الرغم من أن التاريخ ينحاز للمنتخب المغربى فى مواجهاته مع الفراعنة، إلا إن الجيل الحالى من الفراعنة قادر على تحقيق الانجازات وعبور المنتخب المغربى خاصة بعدما قدم أداء مميز أمام الأفيال الإيفوارية.
مصر ضد المغرب
وجاء تاريخ مواجهات منتخب مصر مع المغرب كالتالى..
المغرب 3 × 2 مصر.. بطولة الألعاب العربية الثالثة عام 1961
المغرب 2 × 1 مصر.. كأس أمم أفريقيا 10.. عام 1976
المغرب 2 × 0 مصر.. كأس أمم أفريقيا 12.. عام 1980
المغرب 1 × 0 مصر.. تصفيات كأس العالم.. عام 1981
مصر 0 × 0 المغرب.. تصفيات كأس العالم.. عام 1981
مصر 0 × 0 المغرب.. تصفيات كأس العالم.. 1985
المغرب 2 × 0 مصر.. تصفيات كأس العالم.. 1985
مصر 1 × 0 المغرب.. كأس الأمم الأفريقية 15.. 1986
مصر 0 × 1 المغرب.. كأس الأمم الأفريقية 21.. عام 1998
مصر 0 × 0 المغرب.. تصفيات كأس العالم.. عام 2001
المغرب 1 × 0 مصر.. تصفيات كأس العالم.. عام 2001
مصر 0 × 0 المغرب.. كأس أمم أفريقيا.. عام 2006
مصر 1 × 0 المغرب.. كأس أمم أفريقيا بالجابون.. عام 2017
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السنغالي ماجيتي نداي يدير مباراة مصر و المغرب في ربع نهائى أمم أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.