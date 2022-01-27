السنغالي ماجيتي نداي يدير مباراة مصر و المغرب في ربع نهائى أمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية عن اسناد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" تحكيم مباراة مصر ضد المغرب المقرر اقامتها في الخامسة مساء الأحد المقبل على ملعب "أحمدو أهيدوجو" لطاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيتي نداي.

ووفقاً لموقع "هسبورت" فإن الحكم السنغالي ماجيتي نداي سيعاون كل اليك سامبا ودجيبريل كامارا، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للتونسي صادوق السالمي.

وأسندت لجنة حكام "الكاف" مهمة حكام غرفة الفار" لكل من الميكسيكي جيريرو والموريتاني بايدة دحان.

ويلتقى المنتخب مع المغرب فى الخامسة من مساء يوم الأحد 30 يناير الجارى فى ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا، بعد أن تغلب أسود الأطلسى على مالاور بهدفين مقابل هدف.

وعلى الرغم من أن التاريخ ينحاز للمنتخب المغربى فى مواجهاته مع الفراعنة، إلا إن الجيل الحالى من الفراعنة قادر على تحقيق الانجازات وعبور المنتخب المغربى خاصة بعدما قدم أداء مميز أمام الأفيال الإيفوارية.

مصر ضد المغرب

وجاء تاريخ مواجهات منتخب مصر مع المغرب كالتالى..

المغرب 3 × 2 مصر.. بطولة الألعاب العربية الثالثة عام 1961

المغرب 2 × 1 مصر.. كأس أمم أفريقيا 10.. عام 1976

المغرب 2 × 0 مصر.. كأس أمم أفريقيا 12.. عام 1980

المغرب 1 × 0 مصر.. تصفيات كأس العالم.. عام 1981

مصر 0 × 0 المغرب.. تصفيات كأس العالم.. عام 1981

مصر 0 × 0 المغرب.. تصفيات كأس العالم.. 1985

المغرب 2 × 0 مصر.. تصفيات كأس العالم.. 1985

مصر 1 × 0 المغرب.. كأس الأمم الأفريقية 15.. 1986

مصر 0 × 1 المغرب.. كأس الأمم الأفريقية 21.. عام 1998

مصر 0 × 0 المغرب.. تصفيات كأس العالم.. عام 2001

المغرب 1 × 0 مصر.. تصفيات كأس العالم.. عام 2001

مصر 0 × 0 المغرب.. كأس أمم أفريقيا.. عام 2006

مصر 1 × 0 المغرب.. كأس أمم أفريقيا بالجابون.. عام 2017