غرفة عمليات مركزية لمتابعة جميع المتاحف والمواقع الأثرية بسبب الأحوال الجوية

ذكرت وزارة السياحة والآثار في بيان صادر عنها، أنه في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار بكامل قطاعاته لجميع المتاحف والمواقع الأثرية، وجه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة جميع المتاحف والمواقع الأثرية خلال الفترة الحالية بسبب الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

وأوضح ممدوح عودة مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمجلس الأعلى للآثار، أنه جرى التواصل من خلال غرفة العمليات المركزية بجميع المحافظات خاصة تلك التي تشهد سقوط أمطار غزيرة، وعلى رأسها مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية، حيث تم التأكد من سلامة كافة المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية.

وكانت قالت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت انخفاضا شديدا فى درجات الحرارة منذ أسبوعين بسبب منخفض جوى على جزيرة قبرص يعمل على خفض درجات الحرارة، وكذلك انخفاض نسبة الرطوبة، ما جعل المواطن يشعر بالبرودة، متوقعة بدء التحسن النسبى فى الأحوال الجوية اعتبارا من الغد، موضحًا أن يوم السبت تنعدم فرصة سقوط الأمطار.