محمد هنيدى وكارمن بصيبص أفضل ممثل وممثلة بحفل توزيع جوائز JOY AWARDS

فاز النجم محمد هنيدي بجائزة أفضل ممثل في السينما عن فيلم "الإنس والنمس"، كما فازت كارمن بصيبص بجائزة أفضل ممثلة سينما، وأهدى هنيدى الجائزة لجمهوره وعائلته.

وأشعل فنان العرب محمد عبده حفل توزيع جوائز JOY AWARDS، حيث قدم أغنية "إبعاد" والتي لاقت ترحيب وإعجاب الجمهور، وطلب من هاني شاكر وكاظم الساهر التقاط صورة تذكارية معهما، وكان قدم هاني شاكر أغنية "علي الضحكاية"، والتي تألق في تقديمها، وذلك بعدما قدمه كاظم الساهر والذي قدم أغنية "أحبيني" واستقبله الجمهور بحفاوة شديدة.

وفاز الممثل يعقوب الفرحان بجائزة أفضل ممثل وإلهام علي أفضل ممثلة في فئة المسلسلات بحفل جوي أوورد.

ويقام حفل توزيع جوائز JOY AWARDS على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض النجوم، جائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية مخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.

الجوائز تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، في حفل يشارك فيه هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات.

ويشهد الحفل عددا من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في المنطقة.

يتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الفئات، وذلك من خلال التصويت الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته للمرشحين الذين يختارهم بنفسه في كل فئة من الفئات المصنفة ضمن خمس اختصاصات هي السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية.

وفيما يتفرّع عن كل اختصاص عدد من الجوائز ذات الصلة، يمكن للمشارك التصويت مرّة واحدة فقط لكل جائزة. وكانت مرحلة التصويت للأعمال والأشخاص المرشّحين قد انطلقت في 20 اكتوبر من العام الماضي وامتدت طوال شهر كامل.