/675666/وزيرة-الهجرة-35-ألف-مشتري-لوثيقة-تأمين-المصريين-بالخارج-حتى-الأن

قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه كان سابقا عنما يتوفى شخص مصري، بالخارج، كانت الاسرة المصرية ملزمة بأن تثبت عدم قدرتها على استعادة الجثة من خلال شهادة فقر، وهذه الشهادة استخراجها كان في غاية الصعوبة.

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جاء ذلك خلال حوارها ببرنامج كلمة السر تقديم الإعلامي خالد ميري والمذاع على قناة صدى البلد، منوهة أنه تم العمل على هذا الأمر من خلال اصدار أول وثيقة تامين خاثة بالمصريين بالخارج، مقدمة الشكر لوزير الداخلية ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس هيئة التأمين المصلريـ للمساهمة في اطلاق الوثيقة.

وزيرة الهجرة: 35 ألف مشتري لوثيقة تأمين المصريين بالخارج حتى الأن

وتابعت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن هه الوثيقة قيمتة الاشتراك لها 100 جنيه يتم شراءها عند تجديد تصاريح السفر أو عقد العمل منوهة أنه تم تسجيل ما يقرب من أكثر 35 ألف مشتري لهذه الوثيقة.

التدخل في امور القضاء

وقالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أنه لا يتم التدخل في امور القضاء في الخارج بشان قضايا المصريين في الخارج، موضحة أن مشاكل التوثيق تحتاج إلى وعي للتغلب عليها منوهة إلى عمل مركز شباب الدارسين في الخارج حتى يكون لهم القدرة على معرفة كافة الامور المتعلقة بمصر.