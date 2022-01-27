/675648/آخر-تطورات-حالة-ساديو-ماني-بعد-سقوطة-أمام-الرأس-الأخضر

نشر الدولي السنغالي ساديو مانى، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب بلاده، صوره له على حسابه الرسمي "فيسبوك"، منذ لحظات وهو في الصالة الرياضية "الجيم".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ظهر الدولي السنغالي ساديو ماني، للمرة الأولى، بعد خروجه من المستشفي، إثر سقوطة في مباراة منتخب بلاده أمام الرأس الأخضر.

سقوط ساديو مانى وحارس الرأس الأخضر، عقبه بطاقة حمراء، للأخير، بعد تدخل قوي منه على مانى، أمام منطقة الجزاء، ليخرج الحارس بالبطاقة الحمراء، ومتأثر بالصدمة.

في الدقيقة الـ 58 من عمر المباراة، جاء تدخل قوي في الهواء، بين حارس الرأس الأخضر، والسنغالي ساديو مانى، ليسقط الطرفين ويتدخل الطاقم الطبي للمنتخبين.

سقوط ساديو مانى وحارس الرأس الأخضر، عقبه بطاقة حمراء، للأخير، بعد تدخل قوي منه على مانى، أمام منطقة الجزاء، ليخرج الحارس بالبطاقة الحمراء، ومتأثر بالصدمة.

خروج ساديو ماني ونقله للمستشفى

وخرج ساديو مانى في الدقيقة الـ 70 من عمر المباراة، بعد سقوطة في المباراة، بسبب ارتجاج تعرض له مانى، بعد التصادم مع فوزينيا.

وسجل ساديو مانى أول أهداف المباراة، في الدقيقة الـ 63 من عمر المباراة، من خلال متابعة لضربة ركنية، يسكنها بأريحيا في أقصى الزاوية اليمني من المرمى.

نتيجة مباراة السنغال وجزر القمر

حقق منتخب السنغال الفوز على نظيره الرأس الأخضر بنتيجة 2/0، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وواصلت السنغال سيطرتها على اللقاء بحثاً عن تسجيل هدف أول في مرمى الرأس الأخضر، ولكن تألق حارس الأخير وحافظ على نظافة مرماه ليخرج الشوط الأول باتعادل السلبي.

وفي شوط المباراة الثاني أعطى حكم المباراة بطاقة حمراء لحارس الرأس الأخضر فوزينيا بعد كرة مشتركة بينه وبين ساديو ماني، ليلعب منتخب الرأس الأخضر بتسعة لاعبين بعد طرد باتريك أندرادي في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 63 سجل ماني الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 63، ثم عزز أحمد دينج بالهدف الثاني في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز السنغال بنتيجة 2/0.