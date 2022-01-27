/675655/مصرع-وإصابة-10-أشخاص-في-حادث-مروع-على-الدائري

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ٧ آخرون أثر انقلاب ميكروباص بـ شهد الطريق الاوسطي ناحية ١٥ مايو، حيث تلقت عمليات الادارة العامة للمرور بلاغا بمصرع وإصابة 10 أشخاص اثر انقلاب ميكروباص بالطريق الاوسطي ب١٥ مايو، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف إلي مكان البلاغ وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات .

دوت الخليج

هذا وقامت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي باحباط محاولة تهريب سيدة قادمة من دبي كمية من كروت الذاكرة، قامت سيدة باخفائهم باماكن حساسه بجسمها قادمة من دبي.

يأتي ذلك بعد ان اسنتوقفها رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، أثناء الاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الاماراتية القادمة من دبي والتي عبرت عن انكارها لحوزتها هذه الكميات الكبيرة من كروت الزاكرةة من اجل الاعفاء من الضرائب والرسوم جمركية.

جمارك القاهرة تحبط محاولة تهريب سيدة كروت ذاكرة قادمة من دبي

هذا وبعد تفتيش حقائب السيدة المدعية اخفاء هذه البضائع، تم ضبط ٣٩٥٠ كارت ذاكرة اخفتهم الراكبة في اماكن حساسة في جسدها.

تكثيف كافة الاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار متحور فيروس كورونا

وفي سياق أخر شدد المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى على استمرار وتكثيف كافة الاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد الذى أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية أوميكرون، وذلك من خلال عمليات التطهير المستمر لجميع صالات السفر والوصول وأماكن الانتظار والاستراحات والصالونات وبوابات الصعود الى الطائرة والسلالم المتحركة والمصاعد ومكاتب ووسائل نقل العاملين والتأكيد على التزام الركاب والعاملين بإرتداء الماسكات الطبية مع استمرار التباعد الاجتماعي وتوفير المطهرات اللازمة بجميع الصالات والأماكن التى يتم ارتيادها مع اتباع التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية بخصوص التعامل مع القادمين لمصر عبر مطار القاهرة من الدول التى ظهر بها أوميكرون مع المتابعة المستمرة لكل ما يصدر من وزارة الصحة من منشورات خاصة بهذا الشأن.

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