/675657/السعودية-تفوز-على-عمان-وتقترب-من-حسم-التأهل-للنهائي-بتصفيات-كأس-العالم

انتهت أحداث مباراة السعودية وعمان بنتيجة هدف دون رد، لصالح الأخضر، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدين المنتخب السعودي بتجديده الفوز على جاره العُماني الذي خسر ذهاباً على أرضه بالنتيجة ذاتها، إلى فراس البريكان الذي سجل هدف المباراة الوحيد مطلع الشوط الثاني في الدقيقة الـ 48، مانحا فريق المدرب الفرنسي هيرفيه رينار نقطته التاسعة عشرة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن المنتخب الياباني الفائز اليوم على ضيفه الصيني 2- صفر، فيما تحتل أستراليا المركز الثالث برصيد14 نقطة بعد فوزها الكبير على فيتنام 4- صفر.

السعودية على بعد خطوة

وسيضمن المنتخب السعودي بلوغه النهائيات للمرة السادسة في تاريخه قبل جولتين على ختام الدور الحاسم بحال فوزه الثلاثاء على اليابان في سايتاما.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، على أن يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقاً دولياً ضد خامس أميركا الجنوبية في يونيو المقبل.

وباتت مهمة عُمان صاحب رصيد 7 نقاط، شاقة جداً في المنافسة على المركز الثالث بما أنها تتخلف حالياً بفارق 7 نقاط عن أستراليا بعد تلقيها الهزيمة الرابعة.

تشكيل منتخب عمان أمام السعودية:

حراسة المرمى:فايز الرشيدي.

الدفاع:فهمي دوربين، أرشد العلوي، أحمد الخميسي، محسن الغساني.

الوسط:عبد الله فواز، أمجد الحارثي، جميل اليحمدي، المنذر العلوي.

الهجوم:معتز صالح، حارب السعدي.

تشكيل منتخب السعودية أمام عمان:

حراسة المرمى:محمد العويس.

خط الدفاع:سلطان الغنام، عبد الإله العمري، على البليهي، عبد الإله المالكي.

خط الوسط: فراس البريكان، سالم الدوسري، ياسر الشهراني، سامي النجعي.

خط الهجوم:فهد المولد، محمد كنو”.

اتحاد جنوب إفريقيا ينفي تقديم ملف استضافة كأس العالم

نفي الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم في بيان رسمي، إستضافته لبطولة كأس العالم للأندية، وجاء ذلك بعد سجب البطولة من اليابان البلد المستضيفى الأولي للبطولة، بعد انتشار فيروس كورونا.

ومن الجدير بالذكر أنه كانت هناك نية لدى الاتحاد الجنوب إفريقي في طلب استضافة كأس العالم للأندية الذي من المتوقع تأجيله إلى عام 2022، بسبب الأجندة الدولية وهذا ما صرح به رئيس الاتحاد، دانيال جوردان.