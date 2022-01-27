نانس عجرم تخطف الأنظار بإطلالة مميزة في حفل Joy Awards.. فيديو

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دوت الخليج يرصد إطلالة نانس عجرم بحفل Joy Awards

وأطلت نانسي عجرم عبر “الريد كاربت” بفستان باللون البنى مع تسريحة شعر منسدلة إلى الخلف.

حفل نانسي عجرم فى مصر

وحضر حفل الفنانة نانسي عجرم، عدد كبير من الجمهور بالجنسيات العربية المختلفة، وكانت حينها أول ليلة لرأس سنة تقام بمدينة الجلالة المصرية في العين السخنة، وكان الحضور كامل في هذا الحفل.

وظهرت نانسي بصحبة مدير أعمالها المنتج جيجي لامارا، وكان في استقبالهما أشرف الحديدي وشيرين بدر والقائم علي تنظيم الحفل ياسر الحريري.

أجواء الحفل

وقامت نانسي بخطف جميع الأنظار وهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، وكانت مرتدية فستاناً نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة في بداية الحفل أغنية "ما تيجي هنا وانا احبك".

كما قامت بالتعليق على تأخر حفلها قرابة ساعة ونصف الساعة،وذلك بسبب تساقط الأمطار المستمر قائلة: “الشتا خير وتمنت للجميع تحقيق أمانيهم في عام ٢٠٢٢”.

نانسي عجرم تطرح أحدث ألبوماتها «نانسي 10»

وطرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغنيات ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل اسم «نانسى 10»، وهى من كلمات الشاعر الغنائى شادى نور، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقى هادى شرارة، ومكس وماستر إيلى بربر.

ويضم ألبوم «نانسى 10»، 14 أغنية مختلفة ومتنوعة بين الرومانسى والحزين والمقسوم متنوعة بين اللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية، وهذا الشكل الذى تحرص دائما نانسى عجرم أن تقدمه وتظهر به لجمهورها فى مصر والوطن العربى.

أغنية عاتب ولوم

وحققت أغنية المطربة اللبنانية نانسي عجرم الجدبدة بعنوان «عاتب ولوم» نجاحًا ساحقًا بعد ساعات من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد عرفان، ألحان محمد رحيم، توزيع محمد مصطفى، ويقول مطلعها: "ماهى كانت تخلص أهى.. بابتسامة حلوة ورايقة، ونشينا العند حبة.. وسبنا مشاعرنا سايقة، أكيد هتسرح لو ثانية.. فى ذكرى حلوة ما بينا، أكيد هتلمح فى عينيا نظرة حب صادقة".

من جانبه، أعرب الملحن محمد رحيم، عن سعادته بالعودة للعمل مع النجمة نانسى، منذ أغنية "فى حاجات" التى طرحت منذ سنوات، قائلًا: "10 سنين عدوا بسرعة جدا على آخر تعاون بينى وبين نانسى من وقت صدور أغنية فى حاجات، السنادى رجعنا تانى، سعيد جدا برجوعنا للتعاون من خلال أغنية عاتب ولوم، بتمنى تعجبكوا إن شاء الله".