/675659/ليفربول-يعلن-رحيل-حارس-المرمى-في-الإنتقالات-الشتوية

أعلن نادي ليفربول عن رحيل حارس مرماه التشيكي، فيتيسلاف جاروس، خلال نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، وجاء ذلك من خلال بيان أصدره النادي منذ قليل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انضم فيتيسلاف إلى نادي ليفربول، قبل 5 سنوات قادمًا من فريق سلافيا براج الرياضي التشيكي، وانضم إلى فريق تحت 18 عاما.

ولم يلعب فيتيسلاف أي مباراة مع الفريق الأول للريدز، ولكن تواجد على مقاعد البدلاء، في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المُحترفين الإنجليزية.

بيان ليفربول

وقال ليفربول في بيانه: "الحارس فيتيسلاف جاروس ينضم إلى نادي نوتس كاونتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري".

نوتس كاونتي ينشط في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي، ويحتل الفريق المرتبة الثامنة في سلم ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر ستوكبورت.

تصريحات هيندرسون

وقال هندرسون مازحًا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "لن يكون مو سعيدًا لأنه لم يكن هنا لينفذ ركلة الجزاء".

وأضاف: "لكن نعم، سدد فابينيو بضع ركلات جزاء وسجل بعض الأهداف مؤخرًا، لذا كان من الجيد بالنسبة له مرة أخرى أن يسجل هدفًا ليضمن الفوز في النهاية".

وقدم ليفربول مباراة قوية وسيطر لاعبوه على مجرياتها وهددوا مرمى كريستال بالاس في أكثر من كرة، بينما لم يقدم لاعبي كريستال بالاس أداء جيد.

وأفتتح الأهداف فان دايك في الدقيقة 8 برأسية قوية، ثم عزز تشامبرلين بالهدف الثاني في الدقيقة 32، وأحرز تافاريس الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 89، وسجل إداورد هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 55.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 48 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما ظل رصيد كريستال بالاس عند النقطة رقم 24 في المركز الثالث عشر.

تشكيل ليفربول في المباراة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، كيرتس جونز

خط الهجوم: أوكسليد شامبرلين، دييجو جوتا، روبرتو فيرمينو