بشرى سارة بشأن عودة محمد الشناوي لمنتخب مصر

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سيبدأ محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر برنامجه العلاجي غداً، الذي وضعه له الدكتور محمد أبو علا طبيب الفراعنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيخضع الشناوي لبرنامج علاجي متكامل بعد الانتقال إلى مدينة ياوندي، من أجل اللحاق بمباريات مصر القادمة والعودة في أسرع وقت.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أن الآشعة التي أجريت على الشناوي أكدت اصابته بشد في العضلة الخلفية بشكل كامل.

وأشار حارس مرمى المنتخب الوطني إلى أن سوء حالة أرضية الملعب كانت السبب الرئيسي في اصابته التي لحقت به.

محمد الشناوي: كلنا اخوات في المنتخب وبشكر أبو جبل

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، حول إصابته خلال مواجهة مصر وكوت ديفوار ضمن لقائات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية على قناة "بي إن سبورتس": " بشكر أبو جبل على الأداء الذي قدمه، كما أوجه الشكر إلى عصام الحضري على مجهوداته معنا".

وأضاف: "جميع اللاعبين بيلعبوا بأسم مصر، و أي حد موجود فاهم كدا، وأحنا كلنا اخوات لا يوجد فرق بينا".

وأشار: " أي حد يلعب هيكون قد المسئولية، وكلنا على قلب واحد وحلمنا واحد وهو الفوز بالبطولة، ولا ننظر لأي شئ أخر".

أبو جبل للشناوي: «ألف سلامة عليك ترجع أحسن إن شاء الله»

تحدث محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، عقب لقاء الفراعنة أمام كوت ديفوار، والتأهل لدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وقال أبو جبل في تصريحات تليفزيونية على قناة "بي إن سبورتس": " ألف سلامة على الشناوي ويرجع أحسن ان شاءا الله، وببارك لجمهور مصر، قبل أي شئ".

واضاف: " مركزين أننا نفوز ببطولة كأس الأمم، وحدث ذلك من قبل في مباراة ليبيا عندما أصيب الشناوي، ودخلت بدلاً منه فأنا مستعد دائماً لأي ظرف".

وزاد: "قدرت اتعامل مع الهجمات وضربات الجزاء بشكل طيب، وفوزنا في الأخر، الحمد لله".

وأختتم قائلاً: " كلنا في التدريب بنسعى أننا يبقى مستوانا مميز وجيد، ومافيش فرق بينا كلنا واحد، بنلعب من أجل اللقب".