أكرم حسني ردًا على انتقاد طارق الشناوي لأداءه الكوميدي: «الجمهور اللي يحدد»

/675664/أكرم-حسني-ردا-على-انتقاد-طارق-الشناوي-لأداءه-الكوميدي-الجمهور-اللي-يحدد

علق الفنان المصري أكرم حسني، على تعليق الناقد السينمائي طارق الشناوي بشأن الأداء الكوميدي التى يقدمه فى أعماله الفنية، قائلًا: "أنا بحترم رأيه ولكن الجمهور هو الذي يحدد".

دوت الخليج يرصد حلقة أكرم حسني فى برنامج حبر سري

وأضاف أكرم حسني خلال حلول ضيفًا على برنامج “حبر سري” من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم المذاع على فضائية “القاهرة والناس”: ”أنا بحترم رأيه، ولكن الجمهور لو قال إن غير لائق على الأدورا الكوميدية، ساعتها أبطل أشغل”.

ونوهه أكرم حسني بخصوص دور فيلم “البدلة” مع الفنان تامر حسني:” طبيعي أن تامر حسنيالفنان الكبير يلفت الأنظار، ولكن أنا ما زلت ده راي الاستاذ طارق وبحترمه ولكن الجمهور هو ال بيحدد النجم أنه يكمل فى التمثيل أو يوقف شغل”.

إصابة أكرم حسني بفيروس كورونا

وكشف مصدر خاص لموقع «دوت الخليج» أنه تم إيقاف تصوير مسلسل «مكتوب عليا» بسبب إصابة بطل العمل أكرم حسني بفيروس كورونا، فضلًا عن مدير التصوير.

أبطال مسلسل مكتوب عليا لأكرم حسني

ويعد مسلسل «مكتوب عليا» بطولة ريم مصطفى وأكرم حسني وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

ويعد التعاوني الثاني لريم مصطفى مع أكرم حسني، بعد مسلسل «الوصية» الذي عُرض في رمضان 2019، ولاقى شعبيةكبيرة بين أطفال وكبار الجمهور.

أكرم حسني وهيفاء وهبي يتألقان بأغنية لو كنت

وتصدرت أغنية “لو كنت” الذي يقدمه الثنائي أكرم حسني و هيفاء وهبي في أحدث أعمالهم تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًةو إعجاب الجمهور، كما تفاعل بعض نجوم الفن معها وشاركوا هاشتاج “لو كنت” عبر حسابتهم الرسمية ومن أبرزهم الفنان أحمد فهمي، شيكو، مصطفى خاطر، محمد أنور، ميريهان أبو الحسن، سلمى أبو ضيف و أحمد أمين.

أغنية “لو كنت” التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

كلمات أغنية لو كنت لأكرم حسني وهيفاء وهبي

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي.. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال.. وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي.. لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال.. لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال.. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال”.