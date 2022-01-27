/675665/سقوط-من-الدرج-وملامح-متغيرة-وفاء-الكيلاني-تتعرض-لموقف-محرج-بحفل-Joy-awards

تعرضت الإعلامية وفاء الكيلاني لموقف محرج قبل مشاركتها في تقديم النسخة الثانية من حفل توزيع الجوائز «Joy Awards»، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما، بالإضافة إلى الرياضيين والإعلاميين العرب والعالمين.

دوت الخليج يرصد سقوط الإعلامية وفاء الكيلاني بحفل Joy awards وأسباب تغير ملامحها.

سقوط وفاء الكيلاني من على السلم

تدحرجت الكيلاني أثناء نزولها من على الدرج، وكادت أن تُصاب إصابة بالغة، لكن توافد عليها الحضور وأنقذوها.

هجوم على وفاء الكيلاني بسبب تغير ملامحها

كما تعرضت الإعلامية وفاء الكيلاني لحملة هجوم واسعة من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب تغير ملامحها، حيث ظهرت بشفاه ووجه أكثر امتلاءً.

فعلق أحد رواد السوشيال ميديا قائلًا: "لسه بقول بوقها فيه حاجة وتقل دم مش ممكن».

وكتب الأخير: "ملامحها متغيرة معرفتهاش في الأول"، "سمجة وسخيفة أوي».

هذا وقد طار عدد كبير من النجوم المصريين والعرب ،اليوم الخميس، إلى الرياض، لحضور النسخة الثانية من حفل توزيع الجوائز «Joy Awards»، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما، بالإضافة إلى الرياضيين والإعلاميين العرب والعالمين.

تفاصيل حفل «Joy Awards»

تعتمد الجوائز على تصويت الجمهور في 13 فئة في مجالات الإبداع، ضمن 5 اختصاصات، هي: السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية، ويتواجد في كل فئة 4 مرشحين.

ويتنافس نجوم السينما المصرية، في المنافسة على جائزة أفضل ممثل فئة السينما ما بين: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، محمد هنيدي وبيومي فؤاد، أما جائزة أفضل ممثلة فئة السينما يتنافس عليها: منة شلبي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، واللبنانية كارمن بصيبص.

وفي فئة أفضل فيلم يتنافس «وقفة رجالة» للمخرج أحمد الجندي، و«العارف» للمخرج أحمد علاء الديب، و«الإنس والنمس» للمخرج شريف عرفة، و«ماما حامل» للمخرج محمود كريم.

محمد حماقي ينافس وائل كافوري وماجد المهندس

جائزة أفضل فنان فئة الموسيقى، ينافس محمد حماقي على الجائزة، مع كل من وائل كافوري، ماجد المهندس، وراشد الماجد، أما أفضل فنانة فئة الموسيقى فالجائزة تتنافس عليها أصالة، إليسا، أحلام، ونانسي عجرم.

في فئة أفضل أغنية، تشتعل المنافسة بين «سلامات» لـ ناسي عجرم، «البنت القوية» وائل كافوري، «الفاتنة» لـ ماجد المهندس، بالإضافة إلى «حسك وجودي» لـ راشد الماجد.

أفضل ممثلي الدراما

يتنافس في فئة أفضل ممثل في الدراما: اللبناني معتصم النهار عن دوره في مسلسل «صالون زهرة»، قصي خولي عن دوره في «لا حكم عليه»، وخالد صقر في «اختطاف»، بالإضافة إلى يعقوب الفرحان عن مسلسل «رشاش».

وفي فئة أفضل ممثلة عن فئة الدراما، تتنافس شجون الهاجري في «ملاك الرحمة»، هدى حسين في «الناجية الوحيدة»، ونادين نسيب نجيم عن دورها في «صالون».