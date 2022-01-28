عاجل.. سامح شكرى يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع عدد من ملفات التعاون على ضوء عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن؛ وذلك بغية تحقيق ما يتطلع إليه الجانبان من تعزيز تلك العلاقات وتدعيمها والدفع بها نحو آفاق أرحب.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الإتصال تناول أيضا عددا من القضايا الإقليمية بهدف تبادل الرؤى والتنسيق، بما يضمن حلحلة الأزمات المتعددة وتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة
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