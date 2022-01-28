محمد الشناوى يبدأ العلاج غدا ويؤكد: سوء أرضية الملعب سبب الإصابة

يبدأ محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، برنامجا علاجيا متكاملا اعتبارا من غد بعد الانتقال إلى مدينة ياوندي على أمل العودة فى أقرب وقت ممكن، وذلك بعد الإصابة التي مُني بها أمس خلال مباراة مصر وكوت ديفوار، ولم يتمكن معها من استكمال المباراة.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، أن الأشعة التي أجريت على اللاعب أكدت إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وأشار حارس مرمى المنتخب الوطني إلى أن سوء حالة أرضية الملعب كانت السبب الرئيسي في إصابته التي لحقت به.

وفى نفس السياق، أدى لاعبو منتخب مصر تدريبات استشفائية صباح اليوم الخميس، داخل حمام السباحة بمقر الاقامة بمدينة دوالا الكاميرونية، قبل التوجه الى مدينة ياوندى لبدء الاستعداد لمباراة المغرب فى ربع نهائى أمم افريقيا.

وتغادر بعثة المنتخب الوطنى مدينة دوالا الكاميرونية بعد أن أدت بها أمس مباراة دور ال16 فى بطولة الأمم الأفريقية متجهة مرة أخرى إلى العاصمة الكاميرونية ياوندى استعدادا للقاء المغرب فى الرابعة من عصر الأحد المقبل (الخامسة بتوقيت القاهرة) على ملعب ستاد أحمدو أهيدجو ضمن مباريات دور الثمانية.

وكانت اللجنة المنظمة قد قامت بتبكير موعد المباراة لمدة ساعة بعد قرار اقامتها ومباراة السنغال وغينيا على ملعب واحد فى اليوم نفسه بعد غلق استاد أولمبيك الذى شهد حادثة التدافع الجماهيري.