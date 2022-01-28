/675670/محمد-صلاح-يخسر-جائزة-جوي-أواردز-لأفضل-رياضي-عربي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ودخل محمد صلاح ضمن المرشحين، ولكنه خسرها في الأخير لصالح اللاعب السعودي، الذي حقق انجازات كبيرة خلال العام الماضي.

وحصل طارق حمادي على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، في إنجاز تاريخي وكبير للسعودية، كما فاز بذهبية أسيا في وزن فوق 84 كيلو.

تجاهل محمد صلاح وبطاقة حمراء تغيب عن مباراة مصر وكوت ديفوار

شهدت مباراة مصر كوت ديفوار، ليلة أمس على خطأ فادح من حكم المباراة، والتي لم يلتفت له بالرغم من الأداء الممتاز الذي قدمه جاك نادالا.

خرج جاك نادالا حكم مباراة مصر وكوت ديفوار، باللقاء لبر الأمان طوال الأحداث، على الرغم من توجه المباراة للوقت الإضافي وركلات الترجيح، إلا أنه لا يوجد من هو معصوم من الخطأ.

غابت على الطاقم التحكيمي في مباراة كوت ديفوار ومصر، البطاقة الثانية لمدافع الأفيال سيمون ديليه، والتي جاتءت الأولى في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، والدقيقة الـ 112 من عمر اللقاء.

توجه محمد صلاح قائد المنتخب للحكم ليذكره بأنها البطاقة الثانية للمدافع، وله البطاقة الحمراء، ولكن نادالا لم يوجه له أي اهتمام.

تقيم محمد صلاح أمام كوت ديفوار بأمم إفريقيا

نجح الدولي المصري محمد صلاح في الوصول لتقيم عالي من قبل شبكة "هوسكورد" العالمي، في مباراة مصر وكوت ديفوار في لقاء ثمن نهائي أمم إفريقيا 2021.

ونجح قائد منتخب مصر محمد صلاح من الوصول لمرمى الخصم في أكثر من مشهد في المباراة، ولكن لم تكن في الجول، ولكن ثقته وثبات صلاح قاد الفراعنة لربع النهائي في البطولة، بجانب تألق محمد أبو جبل.

تقيم محمد صلاح في المباراة

وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم بلغ 7.5/10 حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3.8%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 75%.

وفاز محمد صلاح في المراوغات مرتين، وحصل على ركنيتين، وصوب تسديدتين، واحدة تجاه المرمى، وأخرى تم التصدي لها من قبل المنافس.