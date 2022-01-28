/675672/أحرار-منة-عرفة-تساند-أحمد-حلمي-ومنى-زكي-بعد-أزمة-أصحاب-ولا-أعز

علقت الفنانة الشابة منة عرفة على الهجوم الذي تعرض له الفنان أحمد حلمي بسبب فيلم “ أصحاب ولا أعز” التى شاركت به زوجته الفنانة منى زكي.

دوت الخليج يرصد حلقة منة عرفة مع ياسمين عز

وقالت منة عرفة خلال استضافتها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج “كلام الناس” على قناة أم بي سي مصر، “كل واحد مسوؤل عن تصرفاته وكلامه، مش كل واحد يغلط نروح نعاتب شخص القريب منك” .

وأضافت منه عرفة خلال حديثها عن الأزمة التى طالت الثنائي، قائلة:” كل واحد ليه دماغ مختلفة عن الآخر، ومش شرط علشان أحنا متجوزين نكون بنعمل نفس الحاجة وتكون واحد، كل واحد ليه طريقته”.

هجوم محمود المهدي على محمد نجاني

هاجم الفنان محمود المهدي، الفنان محمد نجاتي، وذلك على خليفة الأزمة التي وقعت بينهما بسبب مشهد تصوير جمعه بزوجته الفنانة الشابة منة عرفة.

زوج منة عرفة ببرنامج “الفارس”

قال المهدي خلال حواره في برنامج «الفارس» الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس موضحًا سبب انفصاله من قبل عن منة عرفة: "أنا مطلقتش منة عشان مشهد النبض بينها وبين نجاتي هو بيكذب ويعمل شو عشان يتشهر، أنا انفصلت عنها لأن في حد وصلي أنها اتشالت".

بداية علاقة منة عرفة بمحمود المهدي

هذا وقد كشفت الفنانة منة عرفة منذ شهور عن خطبتها من أحد الأشخاص دون ذكر أي تفاصيل حيث اكتفت بنشر صورة كرتونية خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام معلقة عليها: "تمت خطبتي"، ما جعل رواد السوشيال ميديا في ترقب مستمر لمعرفة الشخص الذي نجح في الإيقاع بمنة عرفة، وأرجح البعض بسبب عدم نشر صورة تجمعها بخطيبها، بأنها إشاعة خلقتها عرفة للرد على خطوبة علي غزلان.

وحسمت منة عرفة هذا الجدل من خلال الإعلان عن هوية خطيبها محمود المهدي وكشفت عن علاقتهما من خلال مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام قائلة: "اتعرفنا من خلال فيلم اتعرض عليا اسمه 3 ستات هو بيمثل وبيشارك في الإنتاج وبيروح التصوير، في الأول كنا زمايل عادي في الشغل، لحد ما آخر أيام تصوير حصلت تطورات بيننا في العلاقة، وبدأنا نتعرف على بعض أكتر، وبعدين قررنا نرتبط"، وزعمت بأنها لم تكن تريد الإفصاح عن اي تفاصيل خاصة بهذا الموضوع لاحترام وجهة نظر خطيبها محمود المهدي فهو يفضل ألا تُدخل حياتهما الشخصية فى الميديا.