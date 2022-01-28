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دوت الخليج

جاء ذلك خلال حوارها ببرنامج كلمة السر تقديم الإعلامي خالد ميري والمذاع على قناة صدى البلد، مضيفة:" الوزيرة جوا البيت ست بيت ونخلع رداء الوزارة بالخارج".

نبيلة مكرم:« الوزيرة جوا البيت ست بيت ونخلع رداء الوزارة بالخارج»

وقالت السفيرة نبيلة مكرم أنه يوجد دور اموي وأسري بجانب عملها كوزيرة، وهو ما يحتم عليها التواجد والذي يعد صعب إلى حد ما ، ولكن يوم الجمعة يكون هناك فرصة للتواجد بشكل أكبر".

كما قدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج التهنئة لشباب البرنامج الرئاسي للنجاح الهائل الذي حققه منتدى شباب العالم، لافتة النظر إلى التنظيم الرائع الذي أدى إلى خروجه بالشكل الرائع والأمن إضافة إلى الالتزام بشكل مبهر في الاجراءات الاحترازية، موضحة ان مشاركة المصريين بالخارج كان جيد في منتدى شباب العالم، حيث قامت الوزارة بعمل حملات ترويجية قبل المنتدى من اجل دفعهم للمشاركة فيه .

ونوهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، أن منتدة شباب العالم أتاح للمصريين بالخارج رؤية الجمهورية الجديدة عن قرب وما استطاعت ان تحققه ، مشيرة إلى الفخر الذي كان في أعينهم بنجاح المنتدى .

وزيرة الهجرة: 35 ألف مشتري لوثيقة تأمين المصريين بالخارج حتى الأن

وقالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه كان سابقا عنما يتوفى شخص مصري، بالخارج، كانت الاسرة المصرية ملزمة بأن تثبت عدم قدرتها على استعادة الجثة من خلال شهادة فقر، وهذه الشهادة استخراجها كان في غاية الصعوبة.

ونوهت أنه مكرم تم العمل على هذا الأمر من خلال اصدار أول وثيقة تامين خاثة بالمصريين بالخارج، مقدمة الشكر لوزير الداخلية ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس هيئة التأمين المصلريـ للمساهمة في اطلاق الوثيقة.

وزيرة الهجرة: 35 ألف مشتري لوثيقة تأمين المصريين بالخارج حتى الأن

وتابعت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن هه الوثيقة قيمتة الاشتراك لها 100 جنيه يتم شراءها عند تجديد تصاريح السفر أو عقد العمل منوهة أنه تم تسجيل ما يقرب من أكثر 35 ألف مشتري لهذه الوثيقة.

التدخل في امور القضاء

وقالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أنه لا يتم التدخل في امور القضاء في الخارج بشان قضايا المصريين في الخارج، موضحة أن مشاكل التوثيق تحتاج إلى وعي للتغلب عليها منوهة إلى عمل مركز شباب الدارسين في الخارج حتى يكون لهم القدرة على معرفة كافة الامور المتعلقة بمصر.