دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع شهر رجب

جدة - نرمين السيد - من ناحية أخرى، تحرص دار الإفتاء المصرية على المشاركة سنويًّا فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.. إذ تشارك دار الإفتاء فى الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام بمجموعة متميزة من الإصدارات فى جناحها الخاص، حيث تعرض إصدارتها فى صالة 4 جناح B36والتى تأتى استكمالًا لاستراتيجية دار الإفتاء التى تبنتها منذ سنوات لنشر صحيح الدين، ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة، والمفاهيم المتشددة من خلال إصدارات الدار التى تتبنى الفكر الوسطى والمنهجية العلمية المنضبطة.

وقال محمد فايد، مدير عام الإصدارات بدار الإفتاء المصرية: إن دار الإفتاء تحرص كل عام على المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث يعد فرصة كبيرة لإيصال رسالتها وإصداراتها المتنوعة إلى أكبر عدد ممكن من القراء والمثقفين، وهو ما تحرص عليه الدار منذ سنوات، حيث تقدم إصداراتها بأسعار فى متناول الجميع.